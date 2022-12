【鍾袁一戰】袁嘉敏年度搜尋榜排名高過COLLAR 　Candy預告將拍2022年回顧片【多圖】

▲ 袁嘉敏(Candy)在年度搜尋榜的排名比荷里活巨星更高!

臨近年尾,Google於昨日(12月7日)公布2022年度搜尋榜排名,在香港熱搜娛樂名人當中,首5位分別是:林俊賢、張敬軒、林家謙、林志穎、袁嘉敏(Candy),緊隨其後的是COLLAR、Johnny Depp。

成為熱搜娛樂名人的Candy似乎相當高興,她於IG限時動態內分享搜尋榜排名的截圖,而她之所以在今年成為搜尋榜排名的高位,是緣於她在今件4月忽然在個人社交網上載多張照片,指名道姓炮轟鍾培生及其父!

【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」 Candy:他說的都不是事實

成熱搜娛樂名人第5位

Candy接連在IG限時動態分享搜尋榜排名的相關截圖,並表示自己一定要儲存官方的圖片,「Saving this official photo,When I am higher than Johnny Depp」,更附上一個「掩嘴笑」的表情符號,似乎對於自己的熱搜程度較荷里活巨星厲害而大感滿足呢!

再有新搞作

Candy自旅遊回港後,不時也在社交平台上分享生活近況。她日前就在充滿聖誕氣氛的環境下嘆茶,似乎又拍下了不少靚相有待分享。

而她又上載一張聖誕樹的相,重點就是她預告自己會有新搞作:「年尾等我整條YouTube片回顧一下今年嘅事」,未知會否再度提到鍾培生及其父呢?

▲ Candy:「年尾等我整條YouTube片回顧一下今年嘅事」

曾網上炮轟鍾培生父子

在今年4月,Candy自爆獲「富三代」鍾培生及其父包三餐達一年,卻換來一場噩夢,炮轟鍾氏父子是人渣,並指二人曾向她提出「古怪要求」,成為全城熱話。

爆料後火速離港的袁嘉敏,近日接受傳媒訪問再透露鍾培生經常致電給她傾心事,更提出每次通話給她一千元,而對方的確曾給過,但之後再俾她就拒絕,認為朋友之間不要講錢。

【鍾袁一戰】袁嘉敏聲稱鍾氏父子有古怪要求 選港姐入行全裸拍《鴨王》成名

鍾培生曾為事件作回應,指自己與袁嘉敏只見面數次,並指「對所有不實內容之公佈保留追究權利」,問到會否擔心被鍾氏父子告誹謗時,袁嘉敏坦言不怕,並稱自己所說的是真實。

此外,有指鍾培生給予袁嘉敏的「經濟支持」,先後合共近一百萬元。

