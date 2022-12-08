  • 22°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鍾袁一戰】袁嘉敏年度搜尋榜排名高過COLLAR 　Candy預告將拍2022年回顧片【多圖】

娛樂 12:34 2022/12/08

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

袁嘉敏（Candy）在年度搜尋榜的排名比荷里活巨星更高！

臨近年尾，Google於昨日（12月7日）公布2022年度搜尋榜排名，在香港熱搜娛樂名人當中，首5位分別是：林俊賢、張敬軒、林家謙、林志穎、袁嘉敏（Candy），緊隨其後的是COLLAR、Johnny Depp。

成為熱搜娛樂名人的Candy似乎相當高興，她於IG限時動態內分享搜尋榜排名的截圖，而她之所以在今年成為搜尋榜排名的高位，是緣於她在今件4月忽然在個人社交網上載多張照片，指名道姓炮轟鍾培生及其父！

【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實

    點擊圖片放大
    +18
    +17

成熱搜娛樂名人第5位

Candy接連在IG限時動態分享搜尋榜排名的相關截圖，並表示自己一定要儲存官方的圖片，「Saving this official photo,When I am higher than Johnny Depp」，更附上一個「掩嘴笑」的表情符號，似乎對於自己的熱搜程度較荷里活巨星厲害而大感滿足呢！

再有新搞作

Candy自旅遊回港後，不時也在社交平台上分享生活近況。她日前就在充滿聖誕氣氛的環境下嘆茶，似乎又拍下了不少靚相有待分享。

而她又上載一張聖誕樹的相，重點就是她預告自己會有新搞作：「年尾等我整條YouTube片回顧一下今年嘅事」，未知會否再度提到鍾培生及其父呢？

Candy：「年尾等我整條YouTube片回顧一下今年嘅事」

曾網上炮轟鍾培生父子 

在今年4月，Candy自爆獲「富三代」鍾培生及其父包三餐達一年，卻換來一場噩夢，炮轟鍾氏父子是人渣，並指二人曾向她提出「古怪要求」，成為全城熱話。

爆料後火速離港的袁嘉敏，近日接受傳媒訪問再透露鍾培生經常致電給她傾心事，更提出每次通話給她一千元，而對方的確曾給過，但之後再俾她就拒絕，認為朋友之間不要講錢。

【鍾袁一戰】袁嘉敏聲稱鍾氏父子有古怪要求　選港姐入行全裸拍《鴨王》成名

鍾培生曾為事件作回應，指自己與袁嘉敏只見面數次，並指「對所有不實內容之公佈保留追究權利」，問到會否擔心被鍾氏父子告誹謗時，袁嘉敏坦言不怕，並稱自己所說的是真實。

此外，有指鍾培生給予袁嘉敏的「經濟支持」，先後合共近一百萬元。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實
16:35 2022/04/02
【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
11:19 2022/04/03
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀
15:40 2022/04/03
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
11:02 2022/04/04
【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆料後赴法國行蹤曝光　傳鍾培生「經濟支持」共100萬元
11:38 2022/04/06
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆料後赴法國行蹤曝光　傳鍾培生「經濟支持」共100萬元
【鍾袁一戰】爆鍾培生秘密後首現身　袁嘉敏素顏轉密實打扮網民唔認得
13:22 2022/04/07
【鍾袁一戰】爆鍾培生秘密後首現身　袁嘉敏素顏轉密實打扮網民唔認得
【鍾袁一戰】7個月前炮轟鍾培生父子後歐遊　袁嘉敏回港拍片明言恨嫁人
14:21 2022/11/09
【鍾袁一戰】7個月前炮轟鍾培生父子後歐遊　袁嘉敏回港拍片明言恨嫁人

你可能感興趣

【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實
16:35 2022/04/02
【鍾袁一戰】袁嘉敏稱鍾培生主動提出「俾錢」　 Candy：他說的都不是事實
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
11:19 2022/04/03
【鍾袁一戰】袁嘉敏爆鍾培生父子秘密後速離港　林作稱付款後有料爆：位位5嚿
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀
15:40 2022/04/03
【鍾袁一戰】出賣袁嘉敏對話謀利林作徹夜未眠收錢　袁嘉敏：這種男人真悲哀
袁嘉敏 鍾培生 娛樂人物職業 演員 KOL 網絡熱話 娛樂行業 Google

最高瀏覽

【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
14:37 2022/12/07
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
10:21 2022/12/07
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單