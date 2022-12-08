【防疫措施】網傳港府將解除口罩令　消息指港府決定維持不變

▲ 網傳港府將解除口罩令，消息人士指港府傾向維持不變。（曾耀輝攝）

政府下午舉行疫情記者會，公布多項放寬防疫措施。消息指，除了縮短快測及隔離日數至5日，港府亦決定維持現行社交距離措施及口罩令不變。

今早多個社交網站瘋傳港府將解除口罩令，有報章亦引述消息指，港府正在檢討放寬各項防疫措施的可行性，包括探討減少密接家居隔離時間、無症狀及輕症可居家隔離；進一步放寬入境核酸檢測，以快測取代；戶外地方取消口罩令等。

不過，TOPick今日（8日）接獲消息指，港府決定維持現行社交距離措施及口罩令，料政策未必有改變。

預期港府今日下午4時舉行疫情記者會，屆時會公布更多細節。消息指，港府將放寬防疫措施，確診者及密切接觸者隔離日數擬縮短，料由7日減至5日，詳情即看【下一頁】。

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責任編輯：陳麗娜