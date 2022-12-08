【難得有傳人貳】張紋嘉被修補裙褂考起　蔡瀚億慨嘆工藝漸失傳

▲ 《難得有傳人貳》

由蔡瀚億（BabyJohn）、張紋嘉（Crystal）主持的HOY TV新節目《難得有傳人貳》以介紹傳統手工業老店為主，當中包括修補裙褂店、手工雨傘店、蛇羹店、跌打店等等，每間老店都充滿香港情懷。

節目內，兩位主持除訪問承繼者們「傳承」的心路歷程外，更到老店親自體驗各門手藝，二人直呼要保留傳統文化，當中張紋嘉直言被修補裙褂考起。

BabyJohn與Crystal每集都會到老店體驗工作，當中張紋嘉指在修補裙褂店的體驗，令她最感挑戰。

▲ 張紋嘉

對「傳承」各有體會

節目中，Crystal挑戰了裁布及縫紉，問及老師傅會否讓她留下來工作時，師傅竟然「靜咗」，場面搞笑！Crystal謂：「修裙褂係要一針一線去整，自己又唔太擅長針線，所以都覺得有啲難。好多細緻位，尤其係啲龍鳳位，好花功夫」她望這門越來越少的手藝都得以傳承。

兩位主持經過今次拍攝，對「傳承」各有深刻體會。節目中，BabyJohn到訪一間咖啡店，發現老闆娘只保留屬於上一代的冰室店名及裝修設計，餐牌卻是現代咖啡店中常見的食物款式。

他謂：「當初我跟某部分人（對「傳承」）嘅諗法都一樣，覺得改變傳統，有種奇怪感覺，但後來同老闆娘傾完偈之後，（對「傳承」）改變咗睇法，亦欣賞佢呢個勇敢改變嘅背後意義。」

慨嘆傳統工藝消失

而Crystal則指每間老店的背後都有感人故事，她認為下一代對上一代傳統的留傳，以及上一輩如何接受革新轉型，令她感到「傳承」是一門學問，她說：「最難忘訪問手工雨傘店，上一代將店舖傳畀個女，亦畀好大自由度個女，從而由個女幫家族生意轉型，感受到呢家人好有愛，而生意亦將呢家人拉近。」

此外，BabyJohn繼第一輯再次擔任主持，他謂今輯節目「難上加難」，因有些老店，受疫情環境影響，加上行業式微而無法繼續經營。

他慨嘆：「發現香港好多傳統工藝都開始消失，而留低嘅就只有大家嘅懷緬，其實對整個城市係一件可悲嘅事。」拍攝過程中，BabyJohn深感「香港製造」係一件值得驕傲嘅事，他指：「我哋要欣賞同支持我哋呢個地方所做嘅野，先可以有機會畀人欣賞香港呢個地方。」

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