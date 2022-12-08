【仔仔一堂】Juzco爆火不滿王賢誌「造謠」　Kevin＋Carson身形最弗最吸晴【多圖】

▲ 真係好吸睛！

由王賢誌（Vinci）監製及主持的J2綜藝真人騷《仔仔一堂》，以「絕不歧視愛情」為中心思想，找來十名外型、學歷及事業等條件不俗的仔仔參與拍攝。

當中參加者包括：「型男混合體」Andrew、「187花美男」 Carson、「可愛兜風耳」HoHo、「陽光男孩」Juzco、「嫰版王浩信」Louis、「Young版尊龍」Ray、「純愛莫少聰」Nelbon、「害羞台男」Kevin、「型男主廚」Kenny 及「柔情版香取慎吾」Howard。

本周《仔仔一堂》重點圍繞重頭戲為期3天的船P，十位仔仔除為「主理人」Vinci慶祝生日外，更在船上大玩搞笑遊戲及作出真情剖白。

而大懲罰環節中的「長命滑梯」更是觸目驚心，玩到仔仔們咿嘩鬼叫，內容感動。

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▲ 一型仔仔身形好弗。

一眾仔仔物身形成焦點

談到最大亮點，絕對是一眾仔仔的強勁胸肌及腹肌。10位參加者之中，以游水教練Kevin及花美男Carson身形最為完美，前者腹肌線條顯眼，後者除了本身坐擁超強身高，倒三角完美體態亦令人艷羨。

至於「人氣王」Louis雖然身形不及Kevin和Carson，但據其拍擋Juzco引述，Louis擁有八格腹肌，認真屈機！

而眾人之中身形公認最差的，則一致裁定是Ray，連他自己亦覺自己身形排包尾，相當搞笑。

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Ray與Juzco最合拍？

昨晚（12月7日）一集播出的船P兩大遊戲亦相當過癮，先說「矇眼搵拍檔」環節，分了組的仔仔需分別憑藉摸耳仔、鎖骨、手臂、腹肌及小腿去尋覓自己的拍檔，結果只有摸小腿的Kevin及Howard「任務失敗」，要接受㵦滑梯大懲罰，Howard更玩到臉容扭曲，令人捧腹。

第二個遊戲則主要測試仔仔們的合拍指數，最終Ray與Juzco「神同步」成功過三關，惹來一地花生。

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Juzco反擊Vinci

其實Ray與Juzco絕對是第6及第7集焦點所在，而肇事者則是Vinci。

事緣上星期Juzco遭Vinci踢爆與Ray私下約會，頓時惹來遍地花生，「JR」不斷成為眾人取笑對象；大感氣結的Juzco為此先後向Vinci「咆哮山莊」，其中一幕較為精彩的「罵戰」是Juzco被取笑與Ray撞樣，不甘一再被擺上枱的Juzco遂向Vinci投訴謂：「最衰都係你，造謠又係你！」

Vinci聞言淡定反擊：「唔使咁大聲！我只係講出大家唔敢講嘅嘢啫。」

之後，Vinci主持遊戲期間，竟一度忘記Juzco名字，令Juzco大感無奈，Vinci則搞笑地死撐謂：「好亂呀，你知你同Ray愈嚟愈似樣吖嘛。」

Juzco聞言即氣結升級並反擊：「咩主理人嚟架？！」場面搞笑。

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Juzco封節目「氣氛」MVP

由於Juzco睇得、Talk得又玩得，節目開播後贏得不少支持，本身坐擁逾十萬IG Followers的他，更被譽為節目「氣氛」MVP。

不說不知道的是，Juzco除了性格可愛，真身更是愛心爆棚，無論是直播期間或是節目中，都經常能看到他和他的寵物甜蜜互動，相當有愛！

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