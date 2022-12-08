【討回公道】考試分數接近遭斷定作弊退學　雙胞胎醫科生告大學獲賠千萬

▲ 一對雙胞胎姊妹因考試分數接近，而被大學認為作弊。

大學考試作弊可大可小，隨時因此掉了學位，相反若被誣衊作弊則有損聲譽。美國一對雙胞胎姊妹一起入讀大學醫科，卻因考試分數接近，而被教授認為二人作弊。她們其後退學，並向大學提出訴訟，判決結果出爐，裁定她們勝訴，獲賠償千萬元。

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據美國《紐約郵報》報道，現年31歲的同卵雙胞胎姊妹Kayla Bingham和Kellie Bingham，於2016年就讀南卡羅來納醫學大學（Medical University of South Carolina），校方聲稱她們在一次醫科考試中作弊，她們於2017年向校方提出誹謗訴訟。姊妹透露她們在考試時相距很遠，根本無法看到對方，可是在考試兩周後，校方卻指二人作弊。

退學改讀法律 告大學誹謗

姊妹對校方的作弊指控感到難以置信，當時有一位考試的監場教授懷疑她們作弊，並告訴監考員多加留意她們。監考員回報，注意到姊妹倆反覆點頭，好像在交換信號一樣，並說其中一個人翻轉考卷，這樣另一人就可以看到了。

Kayla回應，她們當時只是在自己的電腦前，點頭回答一個問題，並沒有任何信號，而他們從不偷看對方作答。她指別人經常說她們的行為極其相似。Kellie告訴大學董事會，她們由一年級起的成績已非常相似，而且她們的大學入學試成績都完全相同。儘管她們落力解釋，還是被校方斷定作弊。

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作弊事件引起討論，雖然校方幾天後澄清姊妹沒作弊，但她們的名譽已被毀。Kellie不忿稱，關於她們的謠言遍布整個校園，她們決定退學，放棄從醫的計劃，轉而攻讀法律。2017年，姊妹向學校提出誹謗訴訟︰

我們知道真相，不會讓我們的聲譽被毀！

專家︰雙胞胎行事方式相似

二人於上月獲勝訴，並獲得150萬美元（約1,168萬港元）的賠償。在審訊期間，代表姊妹的律師向陪審團出示二人幾乎相同的學習成績。一位教授還告訴專家小組，姊妹在一次考試中的答案完全相同，而她們應考時分別坐在房間的兩面。另一位專門研究行為遺傳學和雙胞胎研究的心理學家作證說，如果雙胞胎最終沒有得到相同的分數，她只會感到驚訝。

加州州立大學富勒頓分校雙胞胎研究中心主任Nancy Segal出庭作證，她指出雙胞胎在基因上​​傾向以相同的方式行事，他們在相同的環境中長大，彼此是天然夥伴。她又指出，由於思想和行為的相似性，雙胞胎學生經常被指控作弊。

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責任編輯︰王明芳