【明星豪宅】梁洛施5億「超級木屋」豪宅曝光　逾2萬呎設巨型旋轉梯藝術浮雕牆

▲ 梁洛施分享自己在5億豪宅內繪畫的照片。

現年34歲的梁洛施（Isabella）為李澤楷誕下3名兒子，大仔長治轉眼已經13歲，一對雙胞胎都12歲。仔大仔世界，Isabella愈來愈多MeTime，近來愛上養貓和藝術創作，偶然更公開自己在豪宅內繪畫的照片，可見奢華豪宅的裝潢走古典藝術風，極具氣派。

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梁洛施與李澤楷於2011年分手後，一直專心照顧3子，2018年她與3子由加拿大返港定居，入住據悉是李澤楷名下、市值逾5億的石澳大浪灣道豪宅，佔地逾2萬呎，另有3.7萬呎室外花園，而屋內裝潢及傢俬的材料多以美國紅木製成，故有「超級木屋」之稱，裝修費相當昂貴，大宅更花上8年時間興建，斥資逾2億元。

▲ Isabella後面清楚見到巨型旋轉樓梯。（IG圖片）

素顏的Isabella近日分享坐在長枱前繪畫的照片，可見她身處一個大到可以開畫班的大廳，後面清楚見到巨型旋轉樓梯極具氣派，室內亦有不少古典風格的裝潢及藝術收藏品。Isabella介紹自己正繪畫「地藏王菩薩」，展現優雅、藝術感的一面。

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收養流浪貓教仔要有同理心

深居簡出的Isabella現成為一名貓奴，最愛在社交平台分享貓咪的照片，令大宅內部曝光，可見環境清幽及私隱度極高。去年底她一次行山期間，見到一對被遺棄的貓咪，決定把牠們帶回家照顧，並改名為Milo與Mila。Isabella稱遇見牠們是緣份，並希望向孩子做好身教，藉此培養3子的同理心、關愛身邊的人和事。

縱然生活無憂，Isabella湊仔依然親力親為。她曾接受訪問表示，雖然家有保姆，但她盡可能親自照顧孩子，因為過程中不只孩子成長，自己都有成長，處事會變得成熟，不再像少女般一遇到愛情就不顧一切去衝。

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單親家庭長大的Isabella也很孝順媽媽，她多次在社交平台感謝媽媽一直很包容她，所以Isabella對3子都充滿愛。在孖仔9歲生日時，她曾發表愛的宣言，「多少個平淡的日子，媽媽因為有你們而樂事無窮……多少個幸福的日子，因為有你們而更加甜蜜！」

她寄望3子能健康快樂成長，做個熱情、達觀、誠實、守信、正直、和懂感恩的人，「媽媽想讓你們知道：要志存高遠，更要腳踏實地；面對人生的得失，記得寵辱不驚；禮貌和教養永遠是你的臉面。 我的寶貝們，媽媽是多麼多麼的愛你們。」

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責任編輯︰林綺玲