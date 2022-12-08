  • 22°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 14:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命

娛樂 13:36 2022/12/08

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

陳淑蘭的樣貌再度成為焦點。

已淡出娛圈的「蘭子」陳淑蘭鮮有出席公開活動，昨日（12月7日）蘭子與邵佩詩一起現身時裝活動，而蘭子的樣子既跟大美人關之琳很相似。

其實陳淑蘭不時於社交平台分享生活日常，只見53歲的蘭子蘋果肌飽滿，完全不似已經年過半百，而貪靚的蘭子，8年前打肉毒桿菌毒針的她，曾經導致面部浮腫、口齒不清，呼吸和吞咽都困難，差點命仔都無，真係愛靚不愛命。

蘭子對媒體表示近年周身病痛，更笑言一入踏50歲，上天送了五十肩給她作禮物，她笑言年紀大又少做運動，膝蓋的軟骨流失，要靠打骨膠原針改善。

而數年前蘭子也曾表示體力大不如前，又患上風濕，現在拍戲未必捱到，故沒意復出幕前。

【丁母憂】媽媽離世享年95歲　陳淑蘭貼親吻照悼念：下世再續母女緣

    點擊圖片放大
    +9
    +8

兩度改名望轉運

陳淑蘭可說是圈中奇女子，1988年她奪得香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，當選後加入TVB以做主持為主，當時於節目《點解香港咁過癮》中發擇其搞笑本色，以漫畫《聖鬥士星矢》造型出現，自稱「愛鬥士蘭子」，從此大眾也暱稱她「蘭子」。之後蘭子拍攝不少搞笑片，包括如《家有囍事》等。

及至1991年，陳淑蘭歷喪父之痛，當時她正主持《點解香港咁過癮》，由於慣常笑面迎人，不會於人面前哭泣，其後臨床心理學家顧修全發覺她有異樣，更叫她接受治療，某次拍戲蘭子暈倒兼失去意識幾日，之後求醫後確診有廣泛性焦慮症。

另外，蘭子曾兩度改名，望能轉運，2006年經高人指點改名為陳道然，更稱這名字可讓她富貴。

不過之後又用回本名陳淑蘭，及至去年7月又宣布再改名為陳麗珽，連英文名都改叫Lighting（原名Sheila），希望可照耀自己外更可將開心、幸福照耀大家。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【瘦面工具】陳淑蘭必備的瘦面工具　蘭子：塊面隨即縮細一半

感情生活豐富

於2013年，蘭子加盟港台主持《開心日報》，她曾表示由於同事猶如家人，助她慢慢走出情緒病陰霾。雖然年過半百，蘭子依然好學，2018年重返校園，報讀上海長江商學院文化創意產業課程，翌年還飛到美國西雅圖，於University of Washington上課外，還參觀了不少大企業。

蘭子曾稱由於內地有些投資項目，故她報讀這「老闆級課程」，雖然她是班中最年長，但她豪不介意，大讚同學好叻，令她這個老太婆眼界大開！

依然為單身貴族的蘭子，除跟方中信、祁文傑拍過拖外，蘭子曾跟富豪利承武傳緋聞，這段戀聞更傳足14年之久，期間有指二人在住所吵架，驚動警方，此外早年傳出陳淑蘭秘嫁利承武，不過男方否認婚訊，又指二人已正式分手。

最新影片推介：

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

張智霖張繼聰《家有囍事2020》賀歲　陳淑蘭回歸再唱金絲雀
12:23 2019/12/27
張智霖張繼聰《家有囍事2020》賀歲　陳淑蘭回歸再唱金絲雀
【有頭有面】死要面子活受罪　陳淑蘭：愛面子是掩飾内心脆弱
11:39 2019/11/21
【有頭有面】死要面子活受罪　陳淑蘭：愛面子是掩飾内心脆弱
【第二家園】馬來西亞醫療全球最佳　陳淑蘭：私院手術價錢是香港1/3
11:53 2019/08/29
【第二家園】馬來西亞醫療全球最佳　陳淑蘭：私院手術價錢是香港1/3

你可能感興趣

張智霖張繼聰《家有囍事2020》賀歲　陳淑蘭回歸再唱金絲雀
12:23 2019/12/27
張智霖張繼聰《家有囍事2020》賀歲　陳淑蘭回歸再唱金絲雀
【有頭有面】死要面子活受罪　陳淑蘭：愛面子是掩飾内心脆弱
11:39 2019/11/21
【有頭有面】死要面子活受罪　陳淑蘭：愛面子是掩飾内心脆弱
【第二家園】馬來西亞醫療全球最佳　陳淑蘭：私院手術價錢是香港1/3
11:53 2019/08/29
【第二家園】馬來西亞醫療全球最佳　陳淑蘭：私院手術價錢是香港1/3
陳淑蘭 娛樂人物職業 演員 香港小姐 關之琳 家有囍事 娛樂行業 情緒病

最高瀏覽

【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
14:37 2022/12/07
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
10:21 2022/12/07
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單