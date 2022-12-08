【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命

▲ 陳淑蘭的樣貌再度成為焦點。

已淡出娛圈的「蘭子」陳淑蘭鮮有出席公開活動，昨日（12月7日）蘭子與邵佩詩一起現身時裝活動，而蘭子的樣子既跟大美人關之琳很相似。

其實陳淑蘭不時於社交平台分享生活日常，只見53歲的蘭子蘋果肌飽滿，完全不似已經年過半百，而貪靚的蘭子，8年前打肉毒桿菌毒針的她，曾經導致面部浮腫、口齒不清，呼吸和吞咽都困難，差點命仔都無，真係愛靚不愛命。

蘭子對媒體表示近年周身病痛，更笑言一入踏50歲，上天送了五十肩給她作禮物，她笑言年紀大又少做運動，膝蓋的軟骨流失，要靠打骨膠原針改善。

而數年前蘭子也曾表示體力大不如前，又患上風濕，現在拍戲未必捱到，故沒意復出幕前。

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兩度改名望轉運

陳淑蘭可說是圈中奇女子，1988年她奪得香港小姐亞軍兼最上鏡小姐，當選後加入TVB以做主持為主，當時於節目《點解香港咁過癮》中發擇其搞笑本色，以漫畫《聖鬥士星矢》造型出現，自稱「愛鬥士蘭子」，從此大眾也暱稱她「蘭子」。之後蘭子拍攝不少搞笑片，包括如《家有囍事》等。

及至1991年，陳淑蘭歷喪父之痛，當時她正主持《點解香港咁過癮》，由於慣常笑面迎人，不會於人面前哭泣，其後臨床心理學家顧修全發覺她有異樣，更叫她接受治療，某次拍戲蘭子暈倒兼失去意識幾日，之後求醫後確診有廣泛性焦慮症。

另外，蘭子曾兩度改名，望能轉運，2006年經高人指點改名為陳道然，更稱這名字可讓她富貴。

不過之後又用回本名陳淑蘭，及至去年7月又宣布再改名為陳麗珽，連英文名都改叫Lighting（原名Sheila），希望可照耀自己外更可將開心、幸福照耀大家。

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感情生活豐富

於2013年，蘭子加盟港台主持《開心日報》，她曾表示由於同事猶如家人，助她慢慢走出情緒病陰霾。雖然年過半百，蘭子依然好學，2018年重返校園，報讀上海長江商學院文化創意產業課程，翌年還飛到美國西雅圖，於University of Washington上課外，還參觀了不少大企業。

蘭子曾稱由於內地有些投資項目，故她報讀這「老闆級課程」，雖然她是班中最年長，但她豪不介意，大讚同學好叻，令她這個老太婆眼界大開！

依然為單身貴族的蘭子，除跟方中信、祁文傑拍過拖外，蘭子曾跟富豪利承武傳緋聞，這段戀聞更傳足14年之久，期間有指二人在住所吵架，驚動警方，此外早年傳出陳淑蘭秘嫁利承武，不過男方否認婚訊，又指二人已正式分手。

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