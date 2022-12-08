【人啊人】陳奕迅演唱會前推新MV　《手捲煙》陳健朗帶Eason穿越生死

▲ Eason為新曲吊威也。

陳奕迅新歌《人啊人》MV於演唱會前一日發放！ MV由《手捲煙》導演陳健朗執導，大膽用一個人瀕死的第三觀視覺，告訴大家什麼是「人」，「人」又應何去何從？人生如夢幻泡影、如露亦如電，帶引出反正你我一樣終有一日灰飛煙滅，又何必再有執念。

Eason MV 今次用了超多CG及試驗性的特技，陳健朗開場用了一個白色山丘沙漠的荒無畫面，突進人的心臟世界，抽回來才讓觀眾猛然驚覺，剛剛那個荒無山丘是陳奕迅的裸體。

陳健朗表示：「畫面是想表達一個人瀕死期間的經歷，部份研究表示，人死後仍可有時間回顧一下整個世界，所以我們大膽幻想，當你離開肉身成為另一種存在時，用第三身看人生又是什麼？」

▲ 陳健朗執導。

《人啊人》由林家謙作曲，周耀輝填詞，李榮浩編曲，Eason直言收到林家謙 Demo時，已經非常喜歡這首歌，因為家謙在Demo唱了一句: 「Who we are?」 ，所以令他想到「人」這個題材，「我同耀輝講咗個構想，佢馬上就寫份非常出色嘅歌詞，歌詞裡面不停問問題，但沒有結論，結論正好留俾聽歌嘅人去思考。」

是次MV 用了近二十小時拍攝，由早上九點拍到凌晨近三點才收工，單是吊威也就吊了三個鐘，Eason坦言有點腦沖血見暈，更笑言：「其實我唔知拍緊咩。好耐冇試過咁拍MV ，不過我信導演！哈哈。我同阿朗傾過幾次計，佢個腦好闊同好多唔同諗法，好創新，所以我交晒比佢，佢叫我做咩就做咩。」

「吊威也其實都辛苦，唔係講吊得耐唔耐時間，係因為我始終冇受過訓練，核心肌群Core Muscle唔夠力，好多動作，都係靠核心肌群發力，所以我成日喺半空中就自動後空翻，hold唔到好耐。 好彩今次班武指，都係以前拍戲、演唱會合作過晒，佢地好好，不停教我應該點做，最終都拍到導演收貨要嘅鏡頭。」

今次Eason的MV有好多新嘗試，繼吊威也，又被整個人淋黑漿，又需與大班舞者跳舞。Eason說，「淋落嚟嘅係似芝麻糊混合類似小朋友玩個種口水膠質感東西，導演話食得嘅，哈哈。因為一淋左就冇晒妝頭，所以呢部分放到半夜先拍，淋左一共四、五次，剩係覺得凍，同自己好似變左條鱷魚，因為黑漿流左入眼晴，好似有層霧咁。似鱷魚眼睛灰灰地，但都幾好玩，我睇相個效果都震憾。」

演唱會即將開鑼，Eason表示早已排練一段日子，我提早左排舞，想練多啲，當做埋運動囉。(會唔會嚴格閉關免生病？) 都會呀，臨近演唱會少啲出街囉，見到演唱會大家咁支持，啲飛賣得咁好，都有壓力㗎，演唱會始終係一件好大嘅事，有時我都會驚一驚，驚自己唔知做得好唔好。但每當呢啲時刻，個天就會派人嚟鼓勵我，例如身邊朋友，或者係街上面，都有好多鼓勵，行過撞到就會有人同我打招呼，然後話，「你啲飛好難買呀！加油呀！」真係好溫暖。多謝大家，咁多人錫我，我會加油做好每一場。」

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