【起底】35歲婦因感情糾紛起底女子被捕　女子與被捕人丈夫曾有感情關係

▲ 35歲婦因感情糾紛起底女子被捕，女子與被捕人丈夫曾有感情關係。（資料圖片）

私隱專員公署今日在港島區拘捕一名35歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

調查顯示，事主與被捕人士的丈夫在2019年至2021年間曾有感情關係，兩人分手後事主將上述關係告知被捕人士。在2021年11月至2022年5月期間，有人在一個社交媒體平台的群組上先後發布了三條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論及指控。被披露的個人資料包括事主的中文姓名、英文姓名、別名、出生年份、居住地區、工作地區，以及她的職業和照片。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

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記者：黃穎津