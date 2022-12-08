  • 22°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 13:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【起底】35歲婦因感情糾紛起底女子被捕　女子與被捕人丈夫曾有感情關係

社會 12:32 2022/12/08

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

35歲婦因感情糾紛起底女子被捕，女子與被捕人丈夫曾有感情關係。（資料圖片）

私隱專員公署今日在港島區拘捕一名35歲中國籍女子。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定。

調查顯示，事主與被捕人士的丈夫在2019年至2021年間曾有感情關係，兩人分手後事主將上述關係告知被捕人士。在2021年11月至2022年5月期間，有人在一個社交媒體平台的群組上先後發布了三條包含事主個人資料的訊息，並對事主作出負面的評論及指控。被披露的個人資料包括事主的中文姓名、英文姓名、別名、出生年份、居住地區、工作地區，以及她的職業和照片。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【好人好事】堅尼地城9旬婦游早水遇溺　7旬翁見狀下水勇救老婦
今日 10:10
【好人好事】堅尼地城9旬婦游早水遇溺　7旬翁見狀下水勇救老婦
【交通意外】沙頭角公路黃牛遭綠的撞倒不治　司機不顧而去遭聲討終被捕
今日 11:06
【交通意外】沙頭角公路黃牛遭綠的撞倒不治　司機不顧而去遭聲討終被捕
【食材騙案】廚具公司墊款購橄欖油　50歲女負責人失款44萬元
今日 09:09
【食材騙案】廚具公司墊款購橄欖油　50歲女負責人失款44萬元
【電話騙案】騙徒自稱兒子遭扣留索款10萬元　7旬醒目婆婆識穿偕警埋伏
今日 09:18
【電話騙案】騙徒自稱兒子遭扣留索款10萬元　7旬醒目婆婆識穿偕警埋伏

你可能感興趣

【好人好事】堅尼地城9旬婦游早水遇溺　7旬翁見狀下水勇救老婦
今日 10:10
【好人好事】堅尼地城9旬婦游早水遇溺　7旬翁見狀下水勇救老婦
【交通意外】沙頭角公路黃牛遭綠的撞倒不治　司機不顧而去遭聲討終被捕
今日 11:06
【交通意外】沙頭角公路黃牛遭綠的撞倒不治　司機不顧而去遭聲討終被捕
【食材騙案】廚具公司墊款購橄欖油　50歲女負責人失款44萬元
今日 09:09
【食材騙案】廚具公司墊款購橄欖油　50歲女負責人失款44萬元
罪案 媒體 私隱條例 中國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
14:37 2022/12/07
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
10:21 2022/12/07
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單