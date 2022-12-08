【心臟病發】18歲男打噴嚔後倒地不起亡　閉路電視畫面曝光全過程

▲ 18歲男打噴嚔後倒地不起亡，閉路電視畫面曝光全過程。

隱性疾病隨時要命。一名18歲男子於街上打噴嚔後數秒內倒地不起，同行的3名友人馬上將其扶起，但可惜他最終不治。而街旁的閉路電視記錄著事發的全過程。有流傳指男子的死因為心臟病發，但官方則否認，至於真實的死因仍有待查證。

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綜合媒體報道，印度一名18歲男子，日前與友人一同4人於街上行逛，卻突然倒地不起猝死。由事發街道的閉路電視畫面中所見，起首一行4人一同行走，男子突然打噴嚏，數秒後便步履蹣跚，需扶著朋友行走，隨後更倒地不起，當場昏迷。

同行友人立刻發現男子的異狀，馬上將其扶起並大聲呼叫求助。據印媒《自由新聞日報》（The Free Press Journal）所指，當時有熱心的路人協助救援，將其第一時間送往醫院救治。惟經搶救後，男子仍宣告不治，返魂乏術。

外界曾有傳言，懷疑男子是因打噴嚏的動作而誘發心臟病才會驟然猝死。但院方卻否認，並只透露男子的死因與男子的其他疾病有關，真實死因仍有待查證。

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台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇在節目《醫師好辣》中指出，打噴嚏的力道大，時速可達150至170公里，氣體從肺部經氣管噴出，如果把鼻子捏住，這些氣體會衝擊食道、鼻腔，甚至是後方的耳咽管。

有時候鼻涕會被衝到耳朵裡面，有些人的中耳炎就是這樣造成的。

陳亮宇表示，特別是感冒時，鼻涕充滿細菌，部分人更會出現鼻竇炎，若打噴嚏時把鼻子捏住，後果不堪設想。他提到，曾接收一名由眼科轉介的30多歲男患者，求醫時右眼腫如金魚般凸出來，看東西有重影（又稱複視）。

原來他在打噴嚏時用力捏住鼻子，當下聽到「啵」一聲，感到眼睛後方腫脹起來。經眼部電腦掃描後發現，眼睛被膿液佔據，所幸及時接受手術，視力未受影響。

陳亮宇解釋，鼻竇在眼睛附近，中間的骨頭薄可透光，一旦壓力過大被衝破，鼻竇內的細菌膿液湧到眼眶裡，會導致眼眶感染，引發組織水腫或蓄膿，有機會壓迫視神經，若未能及時減壓，一旦缺血數分鐘，恐有失明的風險。

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責任編輯：羅嘉欣