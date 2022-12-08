【死而復生】被放屍袋5小時突睜眼　男子恐怖復活2天後又斷氣

▲ 男子被放屍袋5小時後突睜眼，復活2天後又斷氣。

死過翻生又再死？巴西最近發生一件奇事，一名62歲男子因口腔癌併發症，被醫院宣判死亡。遺體被轉送至殯儀館，殯儀館人員5小時後打開屍袋，卻發現男子竟張開眼睛，並有微弱呼吸。男子隨即被轉送醫院，惟兩天後男子仍因「體溫過低」被宣告死亡。

最新影片：

綜合外國媒體報道，巴西62歲男子Jose Ribeiro da Silva在今年年初確診口腔癌，因病情加重，加上其他併發症問題，最終他在11月29日被Uruaçu的醫院宣判治療無效身亡。

男子家屬取得死亡證明書後，男子被放入屍袋，再被送到距離醫院100多公里的Rialma殯儀館。在經過5小時後，殯儀館人員打開屍袋，卻發現男子竟能睜開眼睛，更有微弱呼吸。

隨後男子即被緊急送入Rialma市立醫院接受治療，但因為他被放置在太平間冷凍櫃的時間太長，導致體溫過低，在搶救2天後最終不治。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

男子的妹妹Aparecida為此感到憤怒，直言事件太誇張，對於哥哥竟然被放置在冷凍櫃長達5小時，她怒斥：「這太可怕了，是不可被接受的。」

目前男子的家屬已向醫院提出上訴，警方原本將案件列作謀殺未遂，但因男子已死亡，再改為謀殺案進行調查。而醫院表示已將涉案醫生解雇，並會為男子的家屬提供支援。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣