【營養補充品】食錯保健品恐致性早熟影響骨齡　醫生警告︰沒有必要不要吃

▲ 小朋友亂食保健品恐致性早熟。要有多元營養，從天然食材攝取就夠。

有些家長胡亂買一大堆營養補充品給小朋友，醫生指出這樣隨時會造成反效果。台灣有醫生在網上「爆料」，指出因食保健品吃到性早熟、骨齡超前的不計其數，尤其是某牌子「超毒」！醫生指出小朋友沒有必要的保健食品就不要吃，效果不明又浪費錢，不如回到最基本從日常飲食入手，就可攝取營養。

食錯保健品致性早熟

台灣腎臟專科醫生王介立5日（星期一）在facebook發帖，轉述來自醫護業內人士私下言談的爆料，勸家長別再買營養食品給小孩，恐性早熟影響骨齡，有關帖文引起家長關注。

不要亂買生技營養食品給小孩，吃那些東西吃到性早熟骨齡超前的不計其數，尤其是某個以水果為名的牌子，不管哪種訴求無一例外皆影響骨齡，我們（小兒內分泌科）的小圈圈都說該品牌超毒的。

最新影片︰

王介立醫生強調有關帖文不是針對單一的保健品，現時市面很多標榜利用生物科技的貴價保健品，醫生指出一律反推薦所有品牌，重點是不要買很貴的生技營養食品給小孩。醫生個人有感保健食品的價格與誇張功效程度有時大概成正比。

食營養補充品要衡量利弊

此外，王醫生在留言作了不少回應及補充，指出食大部分營養補充品都需要思考利弊，例如補充魚油，去年就有新的證據指出有可能引發某種心律不整；小孩不必補充葉黃素，補充葉黃素並沒有治療或預防疾病的功效，有美國廠商在網路上宣稱其葉黃素有療效，因而收到FDA警告信；兒科醫學會對鈣質攝取的建議，一樣是沒有推薦要使用鈣片。

更多兒童健康資訊︰

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

建議多食健康原型食物

王介立醫生強調「能夠無腦爽吃的，真的還只有健康原型的食物」，即不用多顧慮隨心吃原型的食物。王醫生昨日（7日）再分享，再次有感當看到facebook出現一些營養補充品廣告，就會深深覺得，超市的天然食材一點都不貴，花一半不到的錢就能得到更完整的營養素，「有嫩肉香菜可吃，為何要選擇藥丸白粉？」他更分享現時家中雪櫃就備有士多啤梨、紅莓、藍莓、毛豆、粟米粒、菠菜、綜合蔬菜和蘆筍等冷凍食材。

之前曾有關某乳液含雌激素使幼兒性早熟新聞，王介立醫生指出其實在我們的環境當中，還有很多東西如果接觸或使用太頻繁，同樣也可能會造成孩子性早熟 ，這些一般統稱為「環境荷爾蒙」，而塑化劑就是其中一類，大部分的塑化劑可經身體排出，所以爸媽們不用過於恐慌。而會否影響到孩子發育的關鍵，主要是在於塑化劑的暴露量，日常少喝市售手搖杯飲料，盡量自備環保杯、盡量避免孩子使用成人的化妝品或保養品，以及︰

沒有必要的保健食品就不要吃，使用這些東西除了效果不明、傷錢包以外，更可能會造成孩子塑化劑的暴露量過量，反而對他們的成長造成反效果。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳