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【簡約公屋】李家超指成本比較未計算劏房户艱苦環境　可助輪候公屋時間減至4年半

社會 12:57 2022/12/08

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李家超提醒，有一些人的居住環境正在「很不理想」的情況。（馮漢柱攝）

《施政報告》提出興建3萬個「簡約公屋」，不過坊間有聲音指出其造價昂貴，選址亦不理想，或加劇當區生活配套不足的問題。

行政長官李家超回應表示，追求優質居住環境是每個人的期望，但他提醒，有一些人的居住環境正在「很不理想」的情況，特別是長期輪候公屋的市民及「劏房」户。李家超指，有見於很多人要求政府改善這情況，政府破格創新，推出「簡約公屋」，以縮短超過一半建造的時間建成三萬個「簡約公屋」單位，讓居住於「劏房」或環境差的家庭提前至少一年上樓。

對很多人以不同數學方式去計算「簡約公屋」是否物有所值，李家超表示「可理解」，但是用不同的考慮因素、不同的方法，可能得出不同的建造費用。惟他強調：

這些冷冰冰的數字，沒有計算每天在廁所門口吃飯，廚房和廁所差不多在同一個地方，每日和木蝨、蟑螂一起住，小朋友未坐過沙發椅，做功課沒有桌子的艱苦。

他相信如果由住在這些地方的人去計算，便會把他的艱苦計算在內，因為他每日生活在這些困難環境中，是有血有肉的每日經歷，他不是旁觀者，未必認同這些冷冰冰的數字。

李家超又稱，政府每年花在社會福利的過千億元，就是要幫助市民脫困，解決他們的艱苦，這就是今次「簡約公屋」想處理的「脫困數學」。

有人比較「簡約公屋」和過渡性房屋的建造價。李家超解釋，過渡性房屋一般數層樓高，「簡約公屋」就會建到十多層樓高，多住一倍家庭以上，要加建一部升降機，當然要打樁，不能要住戶行十幾層樓梯，「簡約公屋」要加錢建升降機，以及其他設計，是必然的。同樣高度的過渡性房屋和「簡約公屋」，建造價錢是相若的。

李家超續指，「簡約公屋」代表和基層站在一起，代表要解決居住於艱苦環境的破格創新，代表輪候公屋時間由6年減至4年半，代表縮短了輪候時間的1年半中的1年，代表給予市民一個以前沒有的選擇機會。

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記者：黃穎津

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