【新全景車廂】昂坪360今舉行啟用儀式　料對遊客有吸引力

▲ 昂坪360今舉行新全景車廂啟用儀式，料對遊客有吸引力。（吳雋妍攝）

昂坪360推出全新車廂「全景纜車Crystal+」，今早舉行啟用儀式。昂坪360董事總經理劉偉明表示，車廂四面檔板都撤走，落地全通透玻璃車廂，對遊客有吸引力。

對於消息指，政府下午公布放寬防疫措施，包括抵港人士每日快測由7日減少至5日，但維持抵港在機場及第二日的核酸檢測。旅發局總幹事程鼎一表示，逐步放寬是好事，相信當局會循序漸進。對於是否應該盡快放寬，他表示，相信政府視乎疫情數據，他認為整個氛圍都是邁向放寬，最緊要不用急，當局都表示不走回頭路，相信是逐步向前。

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員姚柏良、旅遊事務專員沈鳳君、機電工程署署長彭耀雄、旅遊發展局總幹事程鼎一、旅遊業議會主席徐王美倫、昂坪360主席楊美珍，及昂坪360董事總經理劉偉明主持全景纜車開幕。

劉偉明表示，起初考慮不同車廂設計，但要顧及車庫高度、纜索的承重量等考量去設計。至於為何車頂不用透明設計更透光，他說車頂有太陽能板及有纜索，所以不可做到「飛天」，而車廂玻璃貼上3M薄膜，可阻隔紫外線。他說，未來會增加更多推廣，例如可包車做戶外直播室等表演活動、戶外婚禮等。

昂坪360主席楊美珍表示，相信疫情好快過去，對本港旅遊業充滿信心，會投放資源增加新配套，料海外遊客好快會返來，希望有獨特體驗予旅客，為旅遊景點加入新意思。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，新車廂兩邊看到大嶼山自然風貌，港珠澳大橋、機場、天壇大佛。他說，面對新冠疫情，昂坪360都推不同優惠吸引本地客，用兩年規劃全新全景纜車，優化本地旅遊資源。而旅遊事務署及漁護署亦翻新昂坪360旅遊資源中心，又同土拓處改善昂坪山徑指示牌工程已完成。他指，政府早前推出優化入境團措施，已為海外入境客已打通聯通國際的通道。

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記者：吳雋妍