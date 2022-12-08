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【著數優惠】萬寧人人做Santa聖誕企劃　設巨型扭蛋機送逾一萬件禮品

休閒消費 13:10 2022/12/08

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

萬寧推出「人人做 Santa， 人人同 Share」聖誕企劃。（萬寧提供）

萬寧慶祝成立50周年，今個聖誕節大搞新意思，特別推出「人人做 Santa，人人同 Share」企劃，鼓勵大家藉著年末佳節化身Santa，為身邊摯愛家人送上溫暖心意，同時亦為自己送上最貼心的聖誕祝福。

活動期間，萬寧於門市特設巨型扭蛋機作抽獎，顧客於即日至12月29 日，於3間指定分店單一消費滿$300或以上，即可憑有效收據換取遊戲幣一枚，yuu會員出示會員ID可額外多獲一枚。

顧客以遊戲幣可抽出扭蛋一隻，並憑扭蛋內的獎券兌現指定獎品。獎品超過 10,000 件，包括多款萬寧獨賣產品、 人氣品牌秋冬護膚好物之貨裝獎品、萬寧現金券及Pizza Hut/PHD優惠券等。

指定分店包括：

  • 香港英皇道250號北角城中心地下02號舖
  • 新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2199B-2199F號舖
  • 香港銅鑼灣謝菲道 517 號地下 B 舖

特設巨型扭蛋機大送禮品。

此外，店家今年更推出全新線上「萬寧Santa大募集」，讓大家試玩Santa類型測試， 為你分析性格及選出適合的窩心禮物，亦可透過4個線上互動遊戲去體驗 Santa多項工作，包括製作聖誕卡和挑選禮物。

由即日起至12月29日，可從以下連結（https://xmas.manningscampaign.com.hk）挑戰4大遊戲關卡每完成一個指定任務就能成功獲取一個Santa鬍鬚襟章，儲夠便可兌換Pizza Hut 或 PHD餐飲優惠券，盡情與親友共享聖誕。

記者︰黃依情

 

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