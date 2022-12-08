【不正常愛情研究所】黃紫恩大學失戀後勤力讀書　女神Jojo公開擇偶條件【多圖】

▲ 《不正常愛情研究所》

《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集研究題目係「失戀大過天」。

今晚一集（12月8日）的主題是失戀，首先發言的是身為烈女的Susuca，她居然話︰「我會覺得每一段感情，經歷過大家最好嘅就夠……」，未講完其他主持已經忍不住「嘩」了一聲，Karen更話︰「咁玄嘅。」

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Jojo失戀後勤力讀書

各主持做了一個心理測驗，做分析時大家都不約而同話非常準確，更揭露出Karen好易墮入情網，分手又會好決斷，只要大喊一場，3日後就會忘記舊愛。

她笑言︰「假如失戀會搵返朋友……」Susuca難得有反擊機會，即時話︰「好壞呀你，即係拍拖時候冇朋友啦。」Karen不斷說「sorry」，兩姊妹一唱一和，場面非常搞笑。

當分析到Jojo時，只見她一臉嚴肅，更講了一句「Oh！my God！」原來完全講中心事。

接住她講到大學時期試過失戀，於是化悲憤為力量勤力讀書︰「嗰時係咁讀書博高分，最後考試爆晒4（A grade），係有少少報復心理，想佢追返我，最後都有喺返埋一齊。」

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Jojo回復單身

她接受訪問時講到失過兩次戀，對上一次是近幾個月的事︰「其實都拖咗成年，拖到最近幾個月互相提出分手。原因係大家唔愛對方，而家做返好朋友。」

而Jojo笑言，擇偶條件好簡單，自己喜歡就可以。

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港台異地戀

另外，今集「有故事的人」是來自LGBTQ界的Jean，她曾擔任過DJ，是Susuca兒時偶像。

Jean表示跟前度女友，是一段港台異地戀，兩人由2009年拍拖，到2015年分手。失戀後Jean對這段拍拖日子似乎毫無記憶，到2022年才尋回當日記憶後爆喊。到底過程如何及跟前度的重遇又會是如何呢？

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