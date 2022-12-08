【45日環遊日本】姜麗文品嚐甜美白桃+紅楚蟹 　蔣家旻享私家露天溫泉：感覺置身天堂

TVB的旅遊節目《45日環遊日本》在今明兩晚出最後兩集，而本周兩集，姜麗文（Lesley）將帶大家去到本州，食盡好東西及探索世界遺產。緊接輪到蔣家旻（Angel）接棒，用11天時間制霸九州七縣。

▲ 姜麗文去咗本州嘅中國地區遊玩。

品嚐紅楚蟹

Lesley先後參觀兩個擁有1,400年歷史的世界遺產古蹟，分別是法隆寺及嚴島神社。

之後她到訪了和洋合璧的高級酒店，這間酒店曾招待大清末代皇帝溥儀和著名科學家愛因斯坦，相當巴閉。Lesley其後去到鳥取縣境港市的鬼太郎妖怪小鎮遊玩，裏面充滿日本著名動漫《鬼太郎》元素，Lesley也趁機打卡。

另外，Lesley體驗即摘即食白桃外，更品嚐境港著名的紅楚蟹，項明生透露蟹在愈深的海底生活就愈是甜美，松葉蟹在300米的深度就能捕獲，紅楚蟹則於2,000米的深度才能捕獲，難怪兩人食到舔舔脷。

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九州自然奇觀

然後輪到Angel接棒玩轉九州，首站去到當地最新的打卡熱點—九十九島觀光公園；及後分別體驗平民化與豪爆的美食之旅，她先在蠔排上品嚐即燒即食生蠔，之後坐着豪華帆船出海大歎高級西餐，同時欣賞日落美景。

圍繞着火山帶的九州有着大量自然奇觀，Angel到訪了其中一個擁有三千多年樹齡的屋久杉，令她大感震撼：「除咗覺得好宏偉之外，亦都感覺到佢生命力非常之頑強。」

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九州同時出名浸溫泉，識飲識食的Angel當然不會錯過，除享受全世界唯一的砂浴溫泉外，還參觀了充滿特色的「別府七湯地獄巡禮」。

最後更會入住高級溫泉旅館，大歎房中的私家露天溫泉，Angel說：「食晚飯之前浸一浸，簡直有置身天堂嘅感覺。

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