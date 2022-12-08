【大學教育】沈祖堯與新加坡南大學生睇世界盃　盼香港年青人動蕩中向前看　

▲ 沈祖堯上月底曾回港出席中大畢業禮，並獲頒授榮譽法學博士。（資料圖片）

正出任新加坡南洋理工大學高級副校長的中大前校長沈祖堯，接受中大刊物《走進中大》時分享在南大的生活，提到將與學生一同觀看世界盃決賽直播。訪問中說起香港這幾年經歷的「動蕩」，沈祖堯說，希望年青人向前看：「不要只回望過去，世界一定是不停轉變，向前發展的。」

沈祖堯2017年底卸任中大校長一職，去年4月赴新加坡南洋理工大學出任醫學院院長和高級副校長。其任內曾兩度與中大學生在百萬大道觀看世界盃決賽，去到新加坡亦繼續「傳統」，他接受《走進中大》訪問時說，今月18日已約定學生，在南大可容納數百人的演講廳一同觀看世界盃決賽，「到時學期已結束，但似乎不少學生都有興趣回來一同看球賽。」

他又說，現已習慣在當地的生活，指出新加坡衣食住行都和香港相似，連南大校園也和中大有相似的地方，

那裏有一處和崇基學院一樣，有湖有亭閣，就連湖邊草地上的字也很對應：中大是『止於至善』，南大是『自強不息』。我見到嚇了一跳；我平時也會邀請學生來我家燒烤、吃飯，聊聊天，你知道我喜歡做這些事情。

暫別香港一年多，沈祖堯上月底曾回港出席中大畢業禮，並獲頒授榮譽法學博士。他說，見到中大仍然保持學術水平，科研成果有顯著成就，

雖然大會的讚辭說我不愛追逐大學排名，但我不是『憎』排名。中大這幾年的國際排名的確上升，反映了學術上的進步。

他又談到香港這幾年經歷了「動蕩」，但他在新加坡觀察到，當地人的危機感很強，亦積極研發不同技術，補足先天在水、糧食方面的資源缺乏，

新加坡先天條件不足，但在這小小的地方，人口只有五百萬，他們積極創造了一個奇蹟。所以我覺得我們自己先要有積極正面的思想。

他希望年青人向前看：

我希望他們有多一點積極的心，正面的思想，望向前面，不要只回望過去，世界一定是不停轉變，向前發展的。

▲ 沈祖堯在2014年世界盃決賽當晚和逾千名師生在中大百萬大道收看賽事直播。 （中大資料圖片）

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責任編輯：黃悅晴