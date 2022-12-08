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【單文柔有喜?】陳展鵬騷與太太甜蜜照片　疑暗示再做爸爸？

娛樂 13:59 2022/12/08

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唔通真係再做爸爸？

藝人陳展鵬與前港姐單文柔（Phoebe）婚後育有一女小豬比，一家三口幸福美滿。早前展鵬受訪時直言想追多個小孩，不過抱著隨緣心態，他謂當爸後整個人好大轉變：「不再那麼執著，看事物的寬容度也大了，以前覺得只要努力做好一件事，就會做出成績來，但某時也要看運氣，以及靠自己好好把握，每個人總有怨天尤人之時，這是動力抑或籍口呢？做了父母後學識調節心態。」

他又指與太太希望多生一個小朋友發陪女兒玩，讓小豬比學會如何照顧別人。

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暗示有喜訊？

言猶在耳，今日（12月8日）展鵬在社交網上載一張從後擁着太太的甜蜜照片，摸着其肚子，更一往情深樣子望着Phoebe，留言：「甜蜜，是來自兩個人的心連心， 我們攜手走的每段路，都有著美麗的足印，期待…..」言詞間似乎暗示Phoebe再度有喜。

不少網民隨即猜測難道Phoebe懷有第二胎，展鵬再度榮升做人父？他們更紛紛留言送上恭喜，表示「似有2胎了」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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