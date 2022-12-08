【才華橫溢】成績一般被教授慧眼識新星 推薦入中大改寫人生成新晉導演

▲ 曾慶宏14年前幾乎入唔到中文大學！

近日，老友談論電影，必定集中討論《過時‧過節》，尤其中年以上，有一定人生閱歷者，多分享戲中的家人矛盾衝突，自己經歷幾多。

以我肥碌為例，上周與舊同學（男）相聚，不少被電影內謝君豪角色觸動，因有一定程度代入也。無他，結婚多年後，與太太關係因種種客觀因素（自己事業、個人際遇、經濟起落、思想變化、子女教育……）影響，早早失去當年初戀情懷。此外，與太太感情則日比日生疏，直至相對無言，故不少在五十歲前後離婚。

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今日，小弟並非想分析劇情，而係想爆樣料，正是此片的靈魂人物，34歲的導演兼編劇曾慶宏，14年前，幾乎入唔到中文大學！

因小曾投考時，成績一般，未百分百符合新聞與傳播學院收生標準。

幸而，有一男一女兩位教授，慧眼識新星，肯定佢有前途，大力推薦，才終能入學。

好嘞，十四年後今日，小弟與當年力薦曾慶宏的教授傾開，佢以無限滿足感神情話：「碌Sir，證明我當時無走眼！中文大學險些走寶呀！」

事實，不少有才華的人，未必讀書叻、考試叻，故此，在香港狹隘教育制度下，無端端被葬身，失去發揮天才與潛能機會。

說來，我肥碌際遇一樣。香港讀中學，文科唔得、理科唔得，點搞？就咁「收工」乎？

幸而有機會去到美國。當地教育百花齊放，總之，無論你有邊一瓣天份，皆肯定有學系可以俾你顯露潛質。

由此，我就主修咗科香港無的Speech，從此，靠把口（多口）搵食，養活全家嘞！

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