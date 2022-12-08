【偏心媽媽】3孩全職媽催谷孩子當事業　炫耀大仔細仔是天才踩低二仔

▲ 有媽媽總喜歡不停地炫耀自己的子女。（《開心速遞》劇照）

不少媽媽都會嘴巴不停地炫耀自己的孩子，尤其是全職媽媽，孩子的成就變成了自己的事業，不緊張才怪。這位媽媽有三個兒子，吹噓是停不了的。

「我個大仔好叻嘅，自細都攞好多獎，我毋須理佢，佢就考全級第一嘞，呵呵呵……」她的兒子優秀是事實，但媽媽說毋須理會他，兒子就輕易考取好成績嘛，我倒不會相信。

據我所知，媽媽為兒子聘請了不少名師上門授課，英國老師教英語、教授級導師教數學、名人導師教演講等等，媽媽是將兒子交託於補習群隊呢！

「我個細仔仲叻！」她的第三個兒子不是只有三歲嗎？該未有甚麼明顯的成就吧！「我毋須教佢，佢就識晒二十六個字母，仲懂得自己讀英文書，又識得用英語指揮菲傭姐姐，你話係咪天才呀，呵呵呵……」家裏排最尾的孩子，有哥哥姐姐做先頭部隊，他們會模仿、會辨識甚麼行為可遭責難，甚麼會被稱讚，所以會比較乖巧。

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「咁你嘅二仔呢？」我好奇地問，因為媽媽滔滔不絕地歌頌大仔和細仔之時，卻隻字不提二仔。

媽媽旋即臉色一沉：「唔好提佢！」她的聲音也忽然變得低沉：「阿哥就考全級第一，而佢就……」此刻房裏突然傳來了小狗悲鳴的吠聲，媽媽跑進去大嚷：「二寶，你做乜踢隻狗呀？」有個男孩氣憤地吼叫：「連隻狗都睇我唔起！」

孩子叻你才錫嘛，這叫失職。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「你敢說不偏心嗎？」。

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