【睡眠瘦身】營養師推介「733睡眠減肥法」　把握3大關鍵一年可減22磅

▲ 營養師推介「733睡眠減肥法」。

睡覺都可以減肥？日本減重名醫佐藤桂子，曾提出「733睡眠減肥法」，靠睡眠就可以Keep Fit修身。而其實不少名人，如凍齡女神陳慧琳、韓國節目《Running Man》主持人宋智孝等，也極為著重睡眠質素及時間，以保完美身段。

「733睡眠減肥法」指的是一日睡眠時間一定要達到7小時，睡著後至少熟睡3小時，半夜3點一定要進入熟睡狀態。有日本醫生曾進行實測，發現依據這套睡眠方式，即可以分解300個卡路里，一年即可減去10公斤，不容輕視。

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台灣營養師宋明樺就曾在TVBS節目《健康2.0》分享此法，提到減重其中一個關鍵是「睡眠」，直指飲食、運動和睡眠都是減重不可或缺的因素。但宋明樺亦強調，睡覺時間絕對不是愈多愈好，而用睡眠來抵抗飢餓感也不可行，因為會直接影響體內飢餓素及瘦體素。

但倘若睡得不夠、或睡眠時間不正確，就會大量分泌飢餓素，繼而刺激大腦中樞，令想吃垃圾食物的欲望變得更強烈。宋明樺表示，只要睡得對，而且睡的時間和品質是好的，身體就可以幫助控制體重。以下是她分享減重名醫佐藤桂子提出的「733睡眠減肥法」：

一天一定要睡滿7小時。

入睡後至少熟睡3小時。

凌晨3時一定要進入熟睡狀態。

宋明樺表示，人體生長激素分泌量最多的時候，大約在晚上10時到凌晨2時。只要生長激素分泌充足，便能刺激脂肪代謝，從而有助控制荷爾蒙，以達致減重效果。

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責任編輯：羅嘉欣