【康體設施】康文署3成戶外設施維修需時逾3個月　申訴專員公署展開主動調查

▲ 申訴專員展開主動調查，審研康樂及文化事務署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修。（政府新聞處）

申訴專員趙慧賢今日（8日）宣布展開主動調查，審研康樂及文化事務署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修。市民如有意見，可於2023年1月9日或之前以書面形式送到申訴專員公署。

申訴專員公署指出，在處理投訴個案時，發現康文署的日常巡查機制未能發現一些場地的設施長期有明顯損壞，關注康文署轄下公園及免費戶外康體場地，包括硬地足球場、籃球場等的遊樂及康體設施的保養及維修安排有否可改善之處。公署初步查訊發現，康文署至少每兩星期派員巡查轄下戶外遊樂及康體設施，如發現有設施損壞，會安排承辦商跟進維修。而在2016年至2022年期間，康文署維修戶外兒童遊樂設施和健體設施的個案每年約2,000多宗，每年均有逾3成個案由呈報損壞至完成維修需時3個月或以上，當中亦有個案維修期超過半年。



趙慧賢表示，康文署有責任為市民提供安全和優質的康體設施，如設施的保養維修欠妥善，會令市民無法使用設施，甚或對使用人士構成危險。她稱，是次主動調查針對康文署轄下免費戶外遊樂和康體設施，審研該署對有關設施的日常檢查和保養維修的安排和程序，以及對設施代理商和外判維修承辦商表現的監管情況等。



市民可就有關課題提出意見，可於2023年1月9日或之前以書面方式把意見送出：

地址：香港干諾道中168-200號

信德中心招商局大廈30樓

傳真：2882 8149

電郵：complaints@ombudsman.hk

▲ 申訴專員展開主動調查，審研康樂及文化事務署轄下戶外遊樂和康體設施的保養與維修。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴