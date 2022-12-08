【復常之路】譚耀宗冀兩地可在農曆新年通關　「逆隔離」未必需要實行

▲ 譚耀宗表示，「逆向隔離」未必需要實行。（資料圖片）

內地昨放寬疫情防控措施，全國人大常委會委員譚耀宗今日（8日）表示，相信香港往來內地的通關安排將可放寬，冀農曆新年可成功通關，又指未必再需要「逆向隔離」。

內地昨日推出優化防疫10項新措施，包括容許無症狀及輕症患者居家隔離檢疫、不再推行全民核酸檢測、禁止臨時封控等措施。入境深圳的健康驛站預約名額明日起增至二千個。譚耀宗表示，隨着內地逐步放寬防疫限制，相信香港往來內地的通關安排將可放寬。

他指出，一下子全部放寬的可能性不大，可能是縮短隔離日子，或者不再強調防疫要求。譚耀宗期望，香港可以做好防疫工作，令兩地在新年成功通關，讓市民探親。

至於逆向隔離，譚耀宗則認為未必實行。他指出，兩地商討至今仍未能解決，可能當中涉及許多技術上的問題，若內地縮短檢疫日數，就未必有需要實行「逆隔離」。

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責任編輯：趙居逸