【女王的密令】屢爆驚人語錄被起花名「唔識死」　吳若希以自身經歷教對答技巧

▲ 吳若希為《女王的密令》擔任星級經理人。

吳若希（Jinny）近日她在真人騷《女王的密令》，以星級經理人身份調教8位想入娛樂圈的仔仔 ，Jinny就以她過去被誤會、放大的言論，與仔仔分享、檢討，教他們回答記者提問技巧。

早前接受一網上節目訪問時，Jinny爆出一句：「全世界都知喺TVB做嘢係無錢㗎啦，仲要倒貼呀！」，從而被廣泛報道指她數臭TVB。Jinny解釋說話是被「有心人」興風作浪，但同時也有檢討自己表達不足地方，往後會多注意、學習。

▲ 吳若希以自身經歷教授一班仔仔。

承諾小心言論

Jinny解釋該番話意思，是在無綫工作有時不能只講錢，因行內及記者朋友都知道，藝人、歌手好多時在宣傳活動或訪問時，需要補貼、甚至自費妝髮服裝錢，但做得開心倒貼又無妨。

而言論再次被放大，會否擔心被雪，Jinny直言公司明白，因高層已改了她新花名，說：「樂小姐（樂易玲）起咗我做『唔識死』，感恩公司明我嘅性格，但自己睇番片，反省過，係有講得唔好，自己會多加注意。」

切勿語言傷害人

而與TVB合作12年，Jinny覺得學識了直播、演戲外，亦識咗唔少良師益友，在正在熱播的全新經理人育成真人秀節目《女王的密令》中，與麥美恩更同時被樂小姐欽點為星級經理人替她揀新星 ，令Jinny都覺得是時侯注重言論，做好榜樣。

在《女王的密令》第6集中，Jinny伊以自身「踩中地雷」經驗，和8位仔仔分享如何面對記者的對答技巧；節目中還特別提到Jinny出事實錄，包括：在2018年訪問中直言：「我哋公司真係冇一姐，只有好多新人」及2019年被問到菊梓喬成大熱女歌手，Jinny說：「就算造畀Hana都應該呀」等回應。

身經百戰的Jinny提醒8位仔仔，娛樂圈是需要娛樂性，太悶的答案記者會唔喜歡，但同樣要切記語言傷害及涉及其他人，Jinny再補充，說：「不過最實際都係要經歷過，就會自自然慢慢學識，自己宜家都仍然學習中。」

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