【窄路微塵】張繼聰袁澧林出席新片首映禮　謝安琪現身支持丈夫

▲ （左起）朱栢康、董安娜、袁澧林、張繼聰。

港產片《窄路微塵》於昨晚（12月7日）假圓方Premiere Elements舉行首映禮，眾台前幕後出席，包括監製文佩卿、金馬奬「最佳原創音樂」得主黃衍仁、主演張繼聰、袁澧林、董安娜、朱栢康、麥詠楠、胡卓希。同時，謝安琪亦有出席首映禮，支持丈夫新片。

身為男主角張繼聰表示：「首先好多謝電影公司導演賞識及信任，覺得我一個做開喜劇嘅人都做到正片。因為我覺得依套戲嘅意義好重大，描繪咗疫情下基層經歷嘅困難時期，當時拍戲都有同基層朋友了解。而且（疫情）仲未完，相信觀眾睇嘅時候都唔會覺得陌生。」

▲ 謝安琪到場支持丈夫主演的影片

影片充滿溫暖

對於有指電影主題較悲情，於聖誕檔期上映未必合適，他則認為：「希望觀眾睇依套戲嘅時候唔會淨係諗到唔開心嘅嘢，會明白其實有好多溫暖喺入面。」

袁澧林表示：「成套戲最大難關就係現實生活冇小朋友，同埋好少同小朋友相處。但依套戲就需要做一個單親媽媽，所以戲外成日都會同Anna (戲中飾演Angela女兒) 出去玩，後尾發現自己都真係幾鐘意同小朋友相處。」

嘉賓在戲院內向觀眾打招呼時，在戲中飾演張繼聰好兄弟的朱栢康則開玩笑道：「我好想繼續自我介紹，但我已經唔記得咗自己係做咩角色啦」引起觀眾哄堂大笑。

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