【警長收賄】涉收賄通報追債資料　前警長否認兩罪開審

▲ 被告李鴻發。（梁錦麟攝）

52歲前男警長涉收取親戚50萬港元賄款後，要求同袍將1名商人的收債事宜於警方內部系統內匯報。涉事前警長否認1項公職人員接受利益罪，以及1項訂明人員接受利益交替控罪。案件今（8日）於區域法院續審。裝修工程公司東主供稱，涉案商人拖欠其公司約1,500萬工程費用，其父員工因此或曾向商人追收欠款。被告兄長供稱，其外舅的拍檔早前受人滋擾而報警，惟警方未有受理，故希望被告了解當中原因。

被告李鴻發（52歲）被控1項公職人員接受利益罪，以及1項訂明人員接受利益的交替控罪。

控罪指，被告身為公職人員，即香港警務處警長，約於2019年7月5日在香港無合法權限或合理辯解，從麥智元接受50萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他協助黃君游（又名Sam WONG）與警務處間辦理往來事務的誘因或報酬，即李協助或曾經協助黃在1項收債事宜的調查。交替控罪則指，被告涉於同日未得行政長官的許可，接受麥提供50萬元款項。

承認事實指，李運發、李賢發和被告為親兄弟。李運發為兄長，被告則最年幼，李運發與麥錦芳則為夫婦，而麥錦芳與麥智元則是親姊弟。

被告於1988年成為警員，並於2008年5月16日晉升為警長，2020年被停職。其兄長李賢發案發時為懲教署一級懲教助理，曾於2019年3月12日在赤柱監獄內透過懲教署的「服刑記錄資料系統 （ii）」電腦系統，查詢男子黃家麟於懲教署之基本個人資料和過往被囚院所記錄。

裝修工程公司東主黃家麟作供稱，2016年透過友人介紹認識黃君游，兩人隨後開始有生意往來，並合作處理1項屋苑裝修工程。黃指，由於黃君游未有支付項款，故兩人取消合作，並被黃君游公司拖欠約1,500萬工程費用。

黃指，曾與黃君游交涉，但最終仍未能取回欠款，黃家麟其後與父親的員工「阿超」提及欠款，黃指，「阿超」應該曾向黃君游追收款項。

被告兄長李運發作供稱，不知道麥智元與被告有否借貸瓜葛，又指麥與被告相識多年。李運發指被告曾問他借錢，每次約借取數千元。

控方指出，李運發曾於WhatsApp 中對被告稱，「精神好些嗎？如果可以就積極少少，幫下阿智拍檔，睇下單嘢點搞」。長兄解釋，以上對話是關心被告身體情況，若情況許可，則希望被告能幫助麥智元及其拍檔。李運發指，因麥的拍檔早前受人滋擾而報警，惟警方未有受理，故希望被告了解當中原因。

另外，退休警長李雪輝供稱，2014年至2019年時隸屬警方「收數組」，專責處理非法收數案件。李雪輝指，被告曾向他發短訊稱，兩宗由黑幫策劃的非法收數案，當中涉及撒溪錢，希望李雪輝透過警方資料呈報表格管理系統（IRF)匯報案件。被告在數日後又向李雪輝發短訊指「唔好入IRF住，我叫我老友直接報案」。李雪輝解釋，由於當時資料太少，故未有在系統上匯報。

李雪輝在盤問下供稱，一般而言，警務人員均不會處理涉及認識的人的案件，將此類案件交予其他同袍處理。

聆訊明(9日)續。

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記者：梁錦麟