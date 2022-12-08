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【將軍澳交通】將軍澳跨灣連接路下周日開通　基督教靈實協會舉行生命跑及慈善行

社會 14:58 2022/12/08

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將軍澳跨灣連接路下周日開通，基督教靈實協會舉行生命跑及慈善行。（資料圖片）

將軍澳跨灣連接路將於下周日（11日）開通，跨灣大橋上集合行車道 、單車徑及行人路，料將成為將軍澳新地標。基督教靈實協會表示，將於明年1月15日於將軍澳跨灣大橋舉行「2023靈實HOPES RUNNER生命跑及慈善行」。

活動分為3公里生命跑、6公里生命跑、3公里慈善行，是跨灣大橋通車後第一個結合賽跑同步行的大型慈善體育盛事。是次活動為靈實非政府資助項目及10年計劃籌款，名額有限。詳情如下：

  • 日期： 2023年1月15日（星期日）
  • 時間：上午 8時 至 下午12時
  • 組別：3公里生命跑、6公里生命跑及3公里慈善行
  • 查詢電話：林先生（2703 3380） / 黃先生（2703 3371）
  • 報名連結：https://www.hohcs-etouch.org.hk/hopes-runner-2023/
  • 截止報名：2023年1月6日（星期五）

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記者：黃穎津

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