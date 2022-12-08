【襲擊主持】涉襲擊《東張西望》女主持　7旬婦申終止聆訊明年初處理

▲ 七旬婦涉襲擊《東張西望》主持案原定今於西九龍裁判法院開審，婦人日前去信法庭申請終止聆訊。（資料圖片）

七旬婦涉襲擊《東張西望》主持利穎怡，被控2項普通襲擊罪，案件原定今（8日）於西九龍裁判法院開審。婦人日前去信法庭申請終止聆訊，今親自陳詞指網上言論及傳媒對審訊造成不公，要求法庭決定終止聆訊或延遲審訊。裁判官押後至2023年2月1日處理終止聆訊申請，另下令傳媒不得直接或間接接觸被告，以及不得報道被告的私人資料。

被告陳碧珍（71歲）無報稱職業，被控2項普通襲擊罪，指她於2022年4月28日，分別在大嶼山嶼南道茂記餐廳對面和嶼南道近巴士站涼亭燈柱，襲擊女子利穎怡。

陳今沒有律師代表，她親自以英文陳詞時指，被傳媒在法院範圍內拍攝，認為傳媒藐視法庭，要求法庭頒下匿名令和禁止傳媒拍攝其影像。暫委裁判官曾慶東指被告有不喜歡被拍攝，不代表藐視法庭，最後提醒傳媒不可在法院內拍攝。

陳續指，事發後遭人起底及網絡欺凌等，加上不少傳媒報道事件，令她無法獲得公平審訊，故申請終止聆訊，並稱會交由法庭決定終止聆訊或延遲審訊。

裁判官指被告一方面希望繼續審訊，卻不知申請終止聆訊代表結束審訊，斥被告在網上看到法律專業用語便以為對本案有利，實際上卻誤解用語，明言終止聆訊乃嚴肅事宜，申請成功的機會亦極微，最終將案押後至2023年2月1日處理終止聆訊申請。裁判官並頒令傳媒不得直接或間接接觸被告，以及不可報道被告的私人資料，已公開的資訊則除外，包括被告姓名及控罪。

最新影片推介：

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：TOPick港聞組