【司法覆核】不滿2個月內被警員查身分證3次　青年入稟申司法覆核

▲ 一名20歲青年不滿2個月內被警員查身分證3次，入稟申司法覆核。（資料圖片）

居於筲箕灣區的20歲青年，稱於10月至11月期間，於街頭遭警員3次截查身分證。青年指警員從沒有提供任何合理原因，認為根據《警隊條例》中訂明「合理地相信」及「可疑行動」之說法過於廣闊及模糊，認為條例違憲及違反基本自由，遂入稟要求法庭就「可疑行動」作出定義，或警員截查時須給予適當理由。

申請人曾浩明（譯音），建議答辯人警務處處長及律政司。

申請人於自行撰寫的入稟狀指出，申請人於10月及11月期間，於所居住的筲箕灣區，3度於街頭遭警員截查身分證，警員均沒有提供合理因由，亦沒有向申請人作搜查。申請人因擔心須負刑責，惟未有拒絕要求。

申請人指出根據《警隊條例》第54(1)，警務人員發現任何人行動可疑，可截停該人要求他出示身分證明文件以供查閱。根據《公安條例》第49(1)，警務人員合理地相信為防止、偵察或調查任何罪行而有需要，可要求任何人出示身分證明以供查閱，任何人不遵從要求，即屬犯罪。申請人指有關條例均違憲，並侵犯基本自由。

申請人指警員作出截查時，沒有提供任何合理因由，而某程度上被截查人士是遭拘留一段時間，因此違反了基本人權的自由。申請人指被警員截查時，警員並沒有向他作出搜查，而事實上申請人沒有攜帶任何武器，身上只有1枝原子筆。申請人認為警方缺乏合理理據證明其有可疑，以致警方為防止任何罪行而截查申請人。

申請人指於12月2日已向警察投訴課作出投訴，申請人認為條例中指的「行動可疑」及「合理地相信」範圍過於廣闊及模糊，要求法庭就「行動可疑」作出定義，或警員截查時須提供合理因由。

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記者：林育慧