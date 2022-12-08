【精簡發展】精簡發展程序草案明日刊憲　「生地」最快4年變「熟地」

▲ 精簡發展程序草案明日刊憲。（資料圖片）

發展局今日（8日）公布《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，涵蓋城市規劃、收回土地、填海、道路和鐵路工程等多個與發展相關的法定程序修訂，以壓縮發展時間表，加快造地回應社會對土地房屋的殷切需求。

發展局發言人指，《條例草案》的各項法例修訂建議，充分考慮了公眾和相關持份者的意見，在不同目標之間求取適當平衡。在提速提效的同時，亦確保發展程序繼續保持專業質素和適度的公眾參與，同時讓我們及早為受影響人士處理安置補償事宜。各項措施對加快土地供應將起關鍵作用，一般項目由「生地」變成可建屋「熟地」的時間，將由最少6年減至4年，新發展區等大規模項目則由13年大幅減至7年。

《條例草案》循五個方向修訂現有程序，包括：

精簡及縮短法定時限

避免重覆性質相近的程序

明確在法例授權政府可同步進行不同程序

改善不一致或不清晰的安排

精簡其他雜項程序以更有效運用公共資源。發展局亦藉此契機加強《城市規劃條例》中有關執管的條文，以更有效地保護鄉郊地區內具生態價值但正面對發展壓力及環境破壞的地方。

發展局於今年3月向立法會發展事務委員會簡介初步法例修訂建議，其後聯繫不同持份者和組織交換意見，包括法定機構、業界代表、專業團體、智庫及環保團體等，並因應所接獲的意見適當地修訂部分建議。

發言人表示，土地是社會發展及建設宜居城市的重要基礎。社會各界對政府加快土地供應，應對房屋及經濟發展所需，期望甚殷。政府會全力配合立法會的審議工作，讓《條例草案》盡早獲得通過和實施。

《條例草案》將於明日（9日）刊憲，並於12月14日提交立法會進行首讀，各項措施的詳情可參閱今日發出的立法會參考資料摘要。

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記者：黃穎津