【最新疫情】歐家榮指確診個案一周升幅逾2成　一周死亡個案持續上升至逾百宗

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

新冠疫情持續，政府今日（8日）下午舉行疫情記者會，交代最新疫情，料將放寬多項防疫政策。醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

歐家榮表示，過去一周平均每日新增10,103宗本地感染個案，較之前一周上升26.2%。過去一周輸入個案平均每日有669宗案，較之前一周升16.1%。死亡個案共錄129宗，較之前一周升12.2%。院舍個案仍居高位，較9月初時有超一倍增幅。

歐家榮又指，而目前最主要的本地變種病毒株為BA.5、佔感染個案68.75%，其次則為BA.2的其他分支，佔28.04%。

歐家榮表示，本地感染個案再進一步上升，死亡個案亦有增幅，輸入個案維持在平穩水平，世界其他地方開始出現新變異病毒株流行，或導致二次感染，這些變異株現時亦於香港感染個案中出現。

李立業表示，公立醫院危殆及嚴重數字升至逾120人，經急症室入院6成病人與新冠有關。過去一周的死亡個案當中，逾9成為60歲以上長者，而死亡個案近2星期亦升至逾百宗。

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記者：黃穎津