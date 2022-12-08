  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 16:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【最新疫情】歐家榮指確診個案一周升幅逾2成　一周死亡個案持續上升至逾百宗

社會 16:13 2022/12/08

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

新冠疫情持續，政府今日（8日）下午舉行疫情記者會，交代最新疫情，料將放寬多項防疫政策。醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業將會出席。

歐家榮表示，過去一周平均每日新增10,103宗本地感染個案，較之前一周上升26.2%。過去一周輸入個案平均每日有669宗案，較之前一周升16.1%。死亡個案共錄129宗，較之前一周升12.2%。院舍個案仍居高位，較9月初時有超一倍增幅。

歐家榮又指，而目前最主要的本地變種病毒株為BA.5、佔感染個案68.75%，其次則為BA.2的其他分支，佔28.04%。

歐家榮表示，本地感染個案再進一步上升，死亡個案亦有增幅，輸入個案維持在平穩水平，世界其他地方開始出現新變異病毒株流行，或導致二次感染，這些變異株現時亦於香港感染個案中出現。

李立業表示，公立醫院危殆及嚴重數字升至逾120人，經急症室入院6成病人與新冠有關。過去一周的死亡個案當中，逾9成為60歲以上長者，而死亡個案近2星期亦升至逾百宗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【放寬防疫】消息：確診者及密切接觸者擬縮短隔離至5日　料政府下午放寬防疫安排
今日 11:10
【放寬防疫】消息：確診者及密切接觸者擬縮短隔離至5日　料政府下午放寬防疫安排
【新冠肺炎】商經局局長丘應樺家人確診　丘應樺檢測陰性在家工作
今日 11:21
【新冠肺炎】商經局局長丘應樺家人確診　丘應樺檢測陰性在家工作
【防疫措施】網傳港府將解除口罩令　消息指港府決定維持不變
今日 11:44
【防疫措施】網傳港府將解除口罩令　消息指港府決定維持不變
【復常之路】譚耀宗冀兩地可在農曆新年通關　「逆隔離」未必需要實行
今日 14:01
【復常之路】譚耀宗冀兩地可在農曆新年通關　「逆隔離」未必需要實行

你可能感興趣

【放寬防疫】消息：確診者及密切接觸者擬縮短隔離至5日　料政府下午放寬防疫安排
今日 11:10
【放寬防疫】消息：確診者及密切接觸者擬縮短隔離至5日　料政府下午放寬防疫安排
【新冠肺炎】商經局局長丘應樺家人確診　丘應樺檢測陰性在家工作
今日 11:21
【新冠肺炎】商經局局長丘應樺家人確診　丘應樺檢測陰性在家工作
【防疫措施】網傳港府將解除口罩令　消息指港府決定維持不變
今日 11:44
【防疫措施】網傳港府將解除口罩令　消息指港府決定維持不變
疫情 醫務衞生局 防疫措施 衞生防護中心 衞生署 服務 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
14:37 2022/12/07
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
10:21 2022/12/07
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單