【防疫措施】當局明起縮短確診者及密切接觸者隔離日數　成年市民明起可預約打二價疫苗

▲ （陳永康攝）

醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）會見傳媒。

李夏茵指，當局將放寬防疫限制，將縮短密切接觸者的隔離日數，由7天縮減至5天，前提是第4至第5天隔離期間，須連續2天快測陰性。

另外，放寬措施亦包括將確診者的隔離時間從7天縮短至5天，以同樣第4至第5天檢疫日的快速檢測陰性為準，或獲得連續兩天快速檢測陰性的最早日期；以及取消接種疫苗和未接種疫苗的密切接觸者檢疫及確診病例隔離日數的區別。

新措施下，旅客的每日快速檢測直到入境後第5天，較現時縮短2天，至於第0日及第2日的核酸檢測要求則維持不變；現行社交距離措施及口罩令，同樣維持不變。

現時本地疫情確診個案呈上升趨勢，當局決定12月15日至28日維持現行社交距離措施。

二價疫苗安排方面，18歲或以上市民擬打第3針，可以明日起可供預約打二價疫苗；已預約接種可即場要求打二價疫苗；市民擬打二價疫苗作第4針，專家建議50歲或以上人士，可在接種第3針或已打第2針後確診而康復起計，最少3個月後打第4針；18至49歲的出入高風險地方的人士，亦可預約打第4針，但距離接種第3針必須相隔最少半年。

18歲或以上的人士，可在接種第4針或已打第3針後確診而康復起計，最少6個月後才可打第五針；18歲或以上免疫力低的人士，可距離接種上一針3個月內打新一針。第5針在12月16日早上9時接受預約，最快同日可接種。院舍長者亦可接種第五針，可向院舍表達意向，政府會盡快安排外展隊到訪。

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記者：陳麗娜