【燈火闌珊】跟新導曾憲寧保育電影文化　張艾嘉感慨：觀眾只愛看串流平台

▲ 張艾嘉憑《燈火闌珊》成金馬影后。

上月在台灣金馬獎上，張艾嘉憑主演港片《燈火闌珊》奪得最佳女主角，她在台上的一番感言感人肺腑。她說：「明年我70歲了，對我來說是個新開始，我會繼續努力多拍幾部電影，貢獻給電影藝術。」

由16歲開始入行，花了半世紀光陰在電影行業，由演員到幕後崗位都有過出色成就，至現在經常跟新導演合作，張艾嘉謙道不敢講傳承，只盼望將自己對的電影的愛和生命，無私地分享給年青一代。

▲ 入行超過50年，張艾嘉對電影仍充滿熱誠。（攝影：林宇翔）

曾十度入圍金馬獎最佳女主角的張艾嘉，先後在1981年憑《我的爺爺》、1986年的《最愛》已摘過金馬影后，被台灣傳媒封為「台版梅麗翠普」，對獎項得失，張艾嘉早已抱平常心要面對。訪問在《燈火闌珊》於香港亞洲電影節首映、金馬獎頒獎禮前進行，張姐當時坦言難去形容心情。「不是care與否的問題，而是演員就要做好本份，如有獎項是luck，我都很意外，亦感謝獲得提名，但始終覺得演好自己的戲是應該的。」

別要失去才懷緬

在台灣土生土長的張艾嘉，雖然演員事業在寶島起步，但她在盛年時也拍過不少深入民心的港片，《最佳拍檔》的男人婆Madam、《阿郎的故事》跟周潤發的悲劇愛情，既是影迷的集體回憶，張艾嘉也見證過港產片的風光歲月。

這次演出新導演曾憲寧的《燈火闌珊》，一方面是想幫助年青影人，另外也對故事頗有感觸。「這部戲從香港消失的霓虹燈特色，去感懷人和事的消逝，其實電影行業，何嘗不像霓虹燈，曾經在城市發光發亮，我們都要加倍努力去保存它的特色，別要等到失去，才明白它的重要性。」

作為新導演，第一齣長片就找到影帝影后任達華和張艾嘉主演，曾憲寧笑言有私心：「因為一直很喜歡張姐的電影，她又是導演，如我自己的作品能有她的演出，相信會是很神奇的旅程，戰戰兢兢送上劇本，估到到張姐真的答應，猜她是想幫助新晉吧。」

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事實上，張艾嘉一直很提攜年青後輩，由劉若英到李心潔，都曾大力扶助。「在我眼中，新舊演員都是一樣，最重要是否有喜歡電影的心，今次有非常新的演員周漢寧，拍攝前我和他一齊去跟師傅學整霓虹燈，過程中成為了朋友；任達華和我很多年前合作過，今次再見也沒有甚麼隔閡，大家都是想為部戲好。」

感觸觀眾只愛串流

戲中張艾嘉為要延續亡夫的心願，繼承了霓虹燈工場，跟周漢寧演的年青學徒開展了一段人生歷程。為演出神髓，演員都要跟真正的霓虹光管師傅上堂，掌握製作過程和技藝，張艾嘉回想真的是大開眼界。「那些屈管、吹管的手藝真的不簡單，成功造到一枝已不容易，以前香港滿街都是五光十色的霓虹招牌，真是難以想像如何做到，現在香港也僅存幾位大師傅，確實可以搞些展覽保存這個文化。」

曾憲寧相當認同：「每一個霓虹招牌都不會由一個人去完成，當中有設計、有書法、建築學等，這就如電影製作，同樣需要不同崗位的人才始能完成一部作品。」

最新影片：王詠珩專訪

說到在這個城市，有哪些行將消失的事物最感惋惜，張艾嘉再一次提到電影。「我說的是大銀幕上的電影，如果以後看戲只能在串流平台上，那是很遺憾的。雖然這個世界變得很快，但也不要悲觀，因為很多事物都是一個循環，如時裝，我們年青時著過的衫，又會再度流行。只要我們在失去一些事時，能夠真正明白它的存在意義，就像我在戲中的角色，在丈夫過身後，才更加清楚二人的關係，那也是另一種接受和go on。」

▲ 《燈火闌珊》跟任達華演老夫老妻，戲味盡在舉手投足間。

不敢輕言傳承

曾經也是歌手的張艾嘉，也想到了實體唱片代表的精神。「以前我們做唱片，會思考得很深入，由一整個概念去做，不只是一首單曲、MV，現在的歌唱節目，大家都是常唱老歌，因為那些歌裡面有它的故事和情懷，有些東西有它的存在價值，慢慢便可留存下去。」

近年，張艾嘉又常重看日本的黑白片，喜歡那份單純。「這些作品，都是很專心地用電影語言去講故事，而沒有很多複雜的考慮。現在做電影已難以單純，做導演要去想宣傳、成本，演員能給你檔期已很感恩，我一聽到這些就光火，以前我們演戲時，重疊了檔期會讓導演罵的，所以我都習慣了不撞期，演一部電影已很難，要同時演幾部，如何能專心？」

直至今天，她當演員同樣要求不能分心。「我和導演可以不停去討論故事、演出或拍法，但去到現場，我就專注演出，其他事就由導演去解決，我不會干預。」

▲ 《阿郎的故事》是代表作之一。

每當有作品由兩個世代互相合作，很容易便聯想到傳承，張艾嘉笑言有時言重了。「中國人的電影界有一個很不健康的地方，就是對年長演員不夠尊重，尤其是年紀大的女演員，更難有演出機會，我年青的時候，都會很奇怪很多優秀的女演員，到了40歲後就要退休， 我這年紀已是幸運，還是可以有戲拍，因此更應該鼓勵更多導演寫不同的角色和題材，那對所有演員來說都有裨益，而我們能做的，便是盡量把自己的經驗和life在拍攝現場分享給導演。」

若以張姐的資歷和地位，能開拓更多機遇和領域給不同演員嗎？她卻坦言：「如只當導演，我是不會辛苦，因為我很享受電影，但如要開拓甚麼新的事情，可能便太累，到了我這年紀，想法未必是很主流，也不能要投資者冒險，只是有時會覺得如新一代觀眾只看追電視劇，而不再想入戲院，便太過可惜，但也只能盡自己的能力，能做到多少便多少。」

憑一口氣，點一盞燈。每個崗位都出一份力，有些文化也許永遠不會消失。

記者：陳家昌