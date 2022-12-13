【This is MC】張天賦踏紅館開騷感覺夢幻　MC未因外間評語影響自己

▲ 大家期待MC的紅館騷嗎？

從2022年初成為樂壇新人王，到將於2023年1月舉行處男紅館騷，以上的也代表張天賦（MC）的歌曲大受樂迷喜愛！

距離演唱會尚餘一個多月的時間，MC接受TOPick專訪時表示起初以為公司同事在說笑：「直至真的要簽名時，才知道原來已落實了。我是很早已經知道這個消息，而自己當時也不是有很足夠的歌曲量，所以以為是開玩笑，誰不知原來是真的！」

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紅館「夢」

說起自己的處男紅館騷，MC表示早在與洪嘉豪的首個合體騷舉行前已得知，變相過往的音樂會也成為他的「試煉場」。

MC覺得過往的演出可讓他知道一個音樂會是如何製作、「Hold住個場」，但始終自己在四面台的演出經驗不太多，也需交由導演作決定，他稱：「可能有一些是我希望傳遞的訊息，或是覺得是特別好的舞台效果，也會向導演提出，看看他能否協助我達成心中的想法。」

不少歌手也視踏上紅館舞台是自己的夢想，MC也點頭認同，「絕對是，當然紅館並不是最終的終點，希望可以一直踏上更大的舞台。而今次可以開個人的紅館騷，也是一件很神奇、夢幻的事。」

▲ MC張天賦（陳慧安 攝）

騷肌賀開騷？

歌手本人或樂迷也會期望在紅館舞台上出現「突破」，可以是歌手騷肌或是大展舞技，MC坦言不夠膽就騷肌作出承諾，「當然需要視乎當時的訓練成果，不過機會應該也不太大，但如果真的出現的話，大家就會很開心了！」

「騷肌」對MC而言是不一定存在的項目，始終他的主項也是唱歌， 他率先派上驚喜：「在這段期間準備了很多新歌，屆時就可能會在騷上演繹。」被稱為「原唱殺手」的他也準備了翻唱歌曲的部份，他也不太抗拒這個稱號，「很感謝大家的欣賞，一首歌由不同人演繹也有不同的風格、味道、感覺。」

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自評舞技合格

《Overkill》是MC演唱會的主題曲，強勁節拍的舞曲予樂迷新鮮感。面對自己首支節奏感較強的歌曲，MC透露花了大概一個半月的時間來排練舞蹈，認為出來的成果也屬合格。

不過，在早前舉行的《KKBOX香港風雲榜2022》中，MC首度現場演繹《Overkill》的表現惹來部份網民的批評，回望當晚的演出，他直言：「好攰㗎，唱到一半時已經相當喘氣，但只有頂硬上。」

畢竟歌手在現場演繹歌曲時，也有機會受到氣氛、觀眾所影響，MC有所體會，並說：「綵排時也可能會留一點力，但真正演出時就可能大有不同，就令我更加意識到真正開騷時對體能有更大的要求，在紅館騷前也要以跑步來練氣呢！」

回想MC曾在參加《全民造星II》時曾有Dance Battle環節，一展當時的舞蹈特訓成果，他憶述當時只在一星期時間就要學懂，幸好最近也有更多的時間作一對一的練習，令他可以理解得更多。

或許因為比以往花更多時間在跳舞之中，MC也變得自信，他說：「我覺得自己在協調上有進步，對拍子的敏感度也加強，接下來也真的不介意再跳舞。我在手腳協調上的確要下苦功，但相信是自己能夠解決得到的！」

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受爸爸影響

MC人生第一張個人演唱會海報上，概念來自張爸爸生前最喜歡的一套電影《教父》。

MC坦言自己有很多信念是受到爸爸影響，他特別提到一段爸爸向他說過的話：「無論人地講啲咩都好，只要係你鐘意或者Enjoy做嘅，就Keep住去做。」 因此，MC一直覺得無論如何辛苦也好，也要全力地找方法把事情做好。

▲ 《This is MC》演唱會海報

囂張男歌手？

「囂張」 是部份樂迷、網民對MC的評價，MC自覺不是囂張的人並勇於接納評語：「其實自出道以來，我覺得自己的心態也不斷地調整，不會因一部份的評語而影響自己。我的確需要在認識自己的過程中不斷地聽不同的意見，再看看自己的不足。如果覺得自己有不足的話，就自然會作出改善。」

MC突然提起自己一個近年的改變，並說得相當興奮，他分享道：「自己以前經常會『單邊嘴笑』，不知何時開始會露齒笑並且笑得瞇著眼，可能笑容的改變也可避免引起誤會，當然也可能是我當時是很開心呢！」

▲ （IG圖片）

「需要感謝的人也有很多」

好奇如果由MC親自設定問題去驗證「忠粉」，他又會如何考驗賦二代呢？他拋下兩道問題：「我會問一些比較貼身的問題，譬如：喜歡吃的朱古力、寵物的名字。」

MC不時也把粉絲「賦二代」掛在嘴邊，也不忘感謝付出努力來成就自己的人，「需要感謝的人也有很多，由《造星II》時期的導師Miss Chan Chan（陳潔靈） 、節目監製花姐（黃慧君） ，直至現時唱片公司的一眾同事，每一環也是不可缺少的。他們的努力就是成就了今天的我。」

髮型 : Cliff chan @ hair corner k11 musea

化妝 : Tammy Au

服裝 : @jnby_croquis_hk @dotshop___

記者：陳淑霖

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