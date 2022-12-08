【食用安全】男子20年長用保溫杯生鏽照裝咖啡　鉛中毒間接染肺炎身亡【附使用建議】

▲ 男子20年長用保溫杯生鏽照裝咖啡，鉛中毒間接染肺炎身亡。

天氣寒冷，不少人都喜歡用保溫杯，保持飲品溫度。惟台灣就曾有一名50多歲男子，近廿年來習慣每天用保溫杯裝咖啡。即使杯內已生鏽都照用，長年累月下吸收過量金屬導致鉛中毒，不但因此造成大腦皮質嚴重退化，患上認知障礙症，更間接引發吸入性肺炎，最終喪命。

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在電視節目《醫師好辣》中分享一宗病例，指有一名50多歲男子，習慣每天用保溫杯裝咖啡飲，同一個保溫杯就用了近20年，保溫杯內部早已經受損生鏽，但他仍照樣把咖啡裝到保溫杯內喝而不更換。

而男子其後駕車上班，途中卻因精神恍惚出車禍，經檢查發現，他的大腦皮質萎縮還有嚴重貧血，且腎功能也不好，因此就被轉介至腎臟科門診。醫生估計男子吸收太多重金屬，之後經篩檢檢查，確診是鉛中毒。

更不幸的是，男病患之後還嗆到引發吸入性肺炎，不幸身亡，從車禍到過世僅短短一年時間。

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洪永祥透露，保溫杯怕酸鹼的物品，像是檸檬水、碳酸飲料、中草藥或等茶等，若保溫杯材質不夠好，就容易導致鉛、鎘、鉻溶解，造成傷肝腎或大腦失智、貧血等狀況。

他提醒，不少人喜歡把牛奶跟豆漿等含蛋白質飲料，放進保溫瓶內飲用，但其實這類飲品最好2小時內要喝完，否則會開始產生細菌，加上清洗不夠力會導致殘存的蛋白質卡在縫隙了，且有時洗完之後還有異味，代表裡面還有細菌。因此之後不論放水還是其他飲品，都等於把細菌喝下肚，可能導致腹瀉。

美國《消費者報告》曾測試市面10款保溫杯，結果如下：

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重金屬積聚可損肝腎

中大生命科學院副教授何永成指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，如檸檬汁、茶，就會侵蝕不銹鋼塗層，釋出金屬物質。

何指，每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。

消委會提醒，保溫杯切勿用來裝載酸性強的西柚汁、橙汁等果汁飲品或乳酸飲品，以免飲品易變壞；亦勿用來載有氣的碳酸飲品，例如汽水，以免成內部壓力過大使飲品噴出。另外亦不要長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

保溫杯使用錦囊：

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

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責任編輯：羅嘉欣