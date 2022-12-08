【內地通關】港府冀盡快與內地「互聯互通」　使用安心出行隨疫情發展有調控空間

▲ 醫務衞生局副局長李夏茵。（林宇翔攝）

醫務衞生局副局長李夏茵、衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（8日）會見傳媒。

被問及內地近日放寬防疫政策，通關是否有眉目，李夏茵稱不比較個別地方防疫政策，指各地有其醫療系統、社會承受能力，防疫屏障亦有所不同，如非全面審視則不能妄下評論，否則失之全面及中肯。但她亦表示，其他地方防疫政策亦可作參考，會以香港現時疫情發展及變化，調整優化現有措施，望能有秩序地邁向正常。她指此次國內政策優化其實原則無變，都是以最大的努力保障人民生命健康，港府亦一直以此原則和理念處理防疫政策，以科學為本，精準抗疫，風險可控，便民利民的態度審視政策。

對高風險地區，李夏茵稱會用不同措施控制風險，如養老院、醫院、學校、飲食場所都有防疫措施配套。

至於通關方面，李夏茵稱香港政府會選擇最便利市民的方法，望能盡快互聯互通，如有進一步消息會盡快公布。

被問及疫苗通行證是否有放寬的可能性。李夏茵指，內地健康碼目前於高風險地方使用，如安老院、醫院等，屬定位追蹤應用程式。她強調而現時安心出行隨疫情發展會有調控空間，但觀目前疫情上升程度，相信暫不在考慮範圍之內。

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記者：黃穎津