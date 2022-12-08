【劏肚搶嬰】20歲孕婦出門交收BB衫慘遭「剖腹取嬰」　 驚揭女疑犯不孕狠下毒手

▲ 墨西哥一名20歲孕婦遭不孕女子剖腹取嬰慘死。

墨西哥發生孕婦遭剖腹取嬰案件！一名20歲懷胎8個月的孕婦，在社交媒體被一對男女誘騙出門交收BB衫，卻遭兩人強行剖腹取嬰慘死。警方迅速拘捕兩名疑犯及救出嬰兒，並揭開女疑犯一個令人心寒的殺機。

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綜合外媒報道，20歲孕婦Rosa Isela Castro Vazquez於上周三（30日）最後一次露面，她透過社交媒體相約了一名女子，對方答應送她二手嬰兒衣服，可是她出門後失去影蹤。丈夫遂報警求助，警方翻查閉路電視，發現Rosa在藥房外與人會面後被綁架上車。

至上周六（3日），警方在一個牧場尋獲Rosa的屍體，當時其腹部已慘被剖開，肚內嬰兒被取走。據報同日有一名叫Veronica的婦女把新生嬰兒帶到當地一家醫院，由於無法證明嬰兒身分而引起懷疑。後來她與男友Gonzalo同遭拘捕，被控綁架及謀殺，並成功救出嬰兒。

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嬰兒被救出倖存

當地警方未有披露更多犯案細節，僅指女疑犯Veronica無法生育，於是殺死受害人並剖腹取走其胎兒。幸好嬰兒存活下來，目前健康狀況良好，案件仍須作進一步調查。

這是當地近年發生的第3宗同類案件。據官方統計顯示，單是2021年就有3,700多名女性遭謀殺，其中約1,000人被歸類為「殺害女性」（femicide）事件，即是刻意鎖定女性的殺人行為。

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責任編輯︰王明芳