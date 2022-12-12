建造業生力軍夥「拍」業界領袖　共推建造安全月曆　宣揚「生命第一」

建造業議會（議會）為加強各持份者對建造安全的重視，特別邀請多位任職政府部門或承建商管理層的「建造業運動及義工計劃」贊助及宣傳專責小組成員，與於前線工作的業界生力軍一同拍攝「2023年建造業安全月曆」（月曆），希望透過月曆宣揚安全訊息，希望藉此喚起各建築人員的安全意識，大家各司其職，共同確保工地安全。

十二個安全訊息 籲安全要從小處做起



今次月曆一改風格，採用對比強烈的光暗，強調工地安全的重要性和對業界的深遠影響。每位模特兒都手執或身穿與工地安全相關的工具或衣物，除提醒業界上下並教育公眾各種工具及衣物的功能外，同時帶出工地安全須由每項細節做起的訊息，提醒業界貫徹奉行「生命第一」的理念。每張圖片旁邊附有一句與該位模特兒使用的工具或身穿衣物相關之引言，以精警句子宣揚共同安全訊息。房屋局局長何永賢女士表示：「工地安全無小事，工友們『小不穩則亂大謀』。地盤的每一個崗位，都一樣重要。」渠務署署長彭雅妮女士亦指出：「有經驗的師傅或新手都要同樣重視安全，例如工地警告告示須清晰明確地展示，以提高警覺性。」

運用創新科技 開拓安全領域

此外，議會透過月曆宣揚創新科技可有助提升建築安全。發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師支持業界廣泛使用先進技術：「科技不斷進步，透過如『綜合數碼共用平台』（CDE）及『建築信息模擬』（BIM）等科技，可以大大提升業內安全、可持續發展力和生產力。」早前議會亦於「建造業安全峰會2022」提出工地安全行動綱領，聯同政府和各界推行建造設計安全、將安全管理融入臨時工程工序等，冀望可盡快達成「工地零意外」的願景。

安全大使Balance Lau：「期望各業界人士好好愛惜生命」

任職高級安全主任的劉潔瑜 (Balance)有參與拍攝月曆，平日常到工地進行安全巡查。她認為工地安全意識和措施絕對不容忽視，「工人是寶貴的資產，沒有工人，沒有工程。業界須建立良好安全文化和職業安全健康制度，以可行的方法取代無法修補的代價。」

▲ Balance希望籌得的款項能為家屬提供資金援助及協助就業，並安排類似play group的學習班，讓嬰幼童得到照顧。

最佳模範生力軍Felix Chan：「安全繫於一念」

另一位生力軍陳秉聰 (Felix) 同樣擁有非常高的工地安全意識，並榮獲第二十八屆「公德地盤嘉許計劃最佳模範工友獎」。任職裝嵌工的他認為，工作時要時刻保持警覺：「為確保安全，開工前我會先評估安全風險，並特別留意平時容易忽略的隱閉位置。如發現該地方存在安全風險，會考慮自己能力和當時情況先行圍封，以防有人不慎進入危險區域。若能力不許可或環境惡劣，便會立即通報。」他表示，希望今次籌得的款項能為受工地意外影響的家屬減輕生活壓力。

▲ Felix認為最重要是時刻保持警覺，只要大家肯花多一點時間，行多一步，已可減少意外發生。

一如往年，月曆為慈善義賣，籌得的款項扣除成本將捐贈予「建造業關懷基金」和建造業關懷基金綜合服務中心，為受工地意外影響的建造業工友親屬提供經濟上的支援。機構會定期探訪親屬及提供適切心理輔導，為家屬轉介合適工作，若有需要，亦會安排接受專業就業培訓，為學童提供學費資助等，協助工友家屬度過難關。

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(特約)