【就是青春】洪韻騏認與炎明熹比較有壓力　「翻版胡鴻鈞」林躍翰參加選秀渴望入行

▲ HOY TV選秀節目《就是青春》 !

不讓青春留白，就是讓一班年青人勇敢追夢，好好把握機會，做自己無悔的事！就如HOY TV選秀節目《就是青春》當中參賽者臥虎藏龍，讓他們登上這個舞台，發揮青春的本領。

其中參賽者洪韻騏（Wincy）、梁樂童、林躍翰（John）及阮偉倫接受TOPick專訪時大談參加這個比賽的心路歷程，全均因為喜歡音樂而參加此比賽。

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Wincy熱愛唱歌 John渴望入行

由賽前已被視為大熱、為炎明熹勁敵的洪韻騏（Wincy）直言一直很喜歡唱歌及在舞台上表現，並憶述：「當時唱歌學校有個活動，剛巧有青春選拔的人來了而挑選了我 ，我當時很開心被他們挑選，而且沒有想過會有那麼多機會，又讓我可以出歌，所以這個比賽令我得到很多收穫。」

同樣成焦點有「翻版胡鴻鈞」之稱的林躍翰（John），他已是第3次參加選秀節目，足見他多渴望入行。

對此，林躍翰直認稱：「 一直都想做幕前，當時參加完造星都沉澱了一年時間，當時都有做不同的東西，而沉澱那段時間有迷失，亦有思考要否繼續尋找機會。當知道有這個比賽時，都覺得是一個很好的機會， 既然有機會， 我覺得不要想個結果或後果會怎樣，試了先，因為如果沒有嘗試， 反而令自己後悔。」

▲ (後左)林躍翰（John）、洪韻騏（Wincy）、(前左)梁樂童、阮偉倫 (湯致遠攝)

樂童喜歡女團 阿倫喜歡台上表演

樂童則表示自小已喜歡女團少女時代和男團EXO，亦因他們令其萌生想當女子組合的想法：「自己很喜歡唱歌，又參加過很多不同的唱歌選拔， 所以一直看有否機會入行，做自己喜歡的事，希望將來有香港版的少女時代，有顏值又跳唱了得 。」

至於阿倫曾受訪表示家人不支持他入行，惟他坦言因這個節目出街後令其與家人的關係得以改善：「節目出街前他們一直不知道我在做甚麼， 我又很少與他們溝通， 但節目出街後，當他們看到我的表演和努力時， 原來他們有特意在家觀看捧場， 又對我說那天表現如何，他們都有給我很多支持， 知道我為甚麼而努力並開始了解我的想法。」

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要成名先要付出

不過要成名並非容易，要付出無比的努力，還要加上有「幸運之神」的眷顧，而且成名前還要面對能否賺錢養活生活的現實問題，即使如此，他們仍抱着不讓青春留白，堅持追尋夢想的心。

已大學畢業兼有社工牌的阿倫指即使不能入行，都會選擇當青年社工，並用音樂幫助他們，總之會用不同的方法，做自己喜歡的事。

Wincy指沒想太多關於在這行發展問題，加上其家人一直支持她做任何事：「好像我要學唱歌要用很多錢，我又沒有工作，所有支出都是家人支付，很感激無條件的支持，而且因為家中是開舖頭，都有說過想我接管幫手，我亦已對他們會堅持唱歌這條路。」

樂童則表示以前曾任畫畫老師及設計師，故自己仍有一些儲蓄可負擔支出，John同樣認為趁年輕有機會應要作不一樣的嘗試。

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Wincy對報道有壓力 John曾與胡鴻鈞一起跳舞

節目由宣傳到出街，外界一直將Wincy與炎明熹比較，甚至指她將會是對方的勁敵，無疑都會為Wincy造成壓力，對此她直言最初不太在意，惟後來愈來愈多報道，令其壓力增加不少，更害怕讓別人失望。

她說：「因為有一班人會因為這個名而看你，如果做衰了 ，都可能會影響到其他參賽者，他們會想我們這個節目是否平平無奇， 所以我很想做好，透過我令更多人收看這個節目。」

除了Wincy外，John一直有封號為「翻版胡鴻鈞」，他指對這個稱號從沒想過好與壞，又表示初時與Wincy一樣沒有太多理會報道。

不過他笑言由於愈來愈多有關報道，令自己看胡鴻鈞的社交網時一度被嚇親：「那刻都覺得十分相似，其實在很久之前已有人說我們相似，甚至講到Hubert找我拍一條跳舞片，我覺得我們拍在一起便不像，只是分開角度的問題，但我都希望可透過自己的表表演令人記得我是John。」

▲ 左John與胡鴻鈞一起拍片

阿倫讀社工有助調節心態 John喜歡看評語

至於節目出街後，他們要面對接受不同的評論，這也是要成為公眾人物必修一課，因為懂得調節自我心態十分重要。

社工出身的阿倫直認留意負評，全因觀眾的意見會較中肯，自己亦知道唱歌有很大進步空間，會繼續努力，並認為由於自己修讀社工課程，懂得自我調節。

他說：「我讀的東西和這幾年的經歷，都會發現情緒影響我們很多 ，但帶着那種情緒永遠也不會有進步， 要將負面情緒轉化為動力才會有進步。 有些人看到負評的動力是要令到他喜歡我為止；有些人的動力是我不可以衰給別人看， 而我是很快轉換自己的情緒變得更加好的人。」

John同樣認為自己是看得開的人，十分喜歡看評語 ：「 不論好還是不好的評價都會看， 好的當然開心有人讚你， 不好就當觀眾給你的意見， 我亦不會記在心中給壓力自己。」

Wincy認最先被攻擊對象 樂童努力改善

Wincy就指自己是最先被攻擊對象，一直以來不斷備受抨擊，加上有向來自我要求甚高，形成不少壓力：「比賽前已有報道指我像誰， 有些人會找回我之前在唱歌學校的片段來攻擊我， 到我出第一首歌亦有很多攻擊。 」

面對着不同的抨擊，她自認有壓力：「我會很想得到所有人認同我， 但我知沒有可能做到 ，亦沒想過有那麼多人話我，所以都有點不快，但都會繼續努力做好。 」

至於同樣唱功不俗的樂童則指有不少觀眾批她普通話咬字有問題和唱歌時臉部猙獰，故她事後都有回家練習並嘗試作出改善，望自己一步步做好。

青春的回憶永遠最叫人難忘，當中的熱血﹑堅持和衝動，人生中正正需要經歷一次，不要等到青春已逝才去後悔，這班參賽者便是締造最美好的青春時光。

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記者:陳曉柔