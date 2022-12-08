【危險特技】59歲「吞劍大師」一次吞5把劍　失手遭劍刺穿肝肺險死

▲ 59歲「吞劍大師」一次吞5把劍，失手遭劍刺穿肝肺險死。

特技表演處處危機，切勿隨意模仿。擁有超過25年表演經驗的美國「吞劍大師」，就因月前一次表演失誤險些喪命，事後他更宣佈收山，不再表演吞劍。

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綜合外國媒體報道，現年59歲、在美國加州號稱傳奇吞劍表演者的Scott Nelson，於本年10月31日前往華盛頓哥倫比亞特區一座主題樂園進行萬聖節演出，表演一次過吞下5把劍。Scott Nelson表演所用劍每把寬約1.27cm、長約60至70cm。他在表演15分鐘後，突然感到胸腔脹滿，呼吸困難，嚴重不適感令他形容自己像快要死去一般。

Nelson其後被緊急送院，發現他所吞入體內的5把長劍，其中2把刺穿了他的橫膈膜及食道，再分別刺破了肝葉及刺穿肺部，情況非常危急。幸好，他在經過多次手術，最終拾回性命。在搶救成功後，尼爾森立即宣布收山，不再表演吞劍：

未來不會再表演吞劍了，我再也不能讓我的母親經歷此事。以後將表演如吞燈泡、躺釘床等特技項目。

失手原因

Scott Nelson亦公開了傷勢照片，展示身體右側的傷口縫線，距離康復仍需一段時間。他樂觀表示，這次意外令他成功戒煙，並且瘦了50磅以上。關於意外的原因，他解釋，雖然表演中使用的5把劍刀尖很鈍，但他也必須緊緊相握，避免其相互搖晃。事發時或因自己太快就放手，才導致其中2把劍傷及内臟。他還透露，自己除了具備長年特技表演經驗，還練習冥想超過35年；透過冥想可暫停心跳、降低心率和血壓，紓緩吞劍時的痛苦。

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責任編輯：羅嘉欣