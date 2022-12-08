  • 21°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 17:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危險特技】59歲「吞劍大師」一次吞5把劍　失手遭劍刺穿肝肺險死

健康 17:22 2022/12/08

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

59歲「吞劍大師」一次吞5把劍，失手遭劍刺穿肝肺險死。

特技表演處處危機，切勿隨意模仿。擁有超過25年表演經驗的美國「吞劍大師」，就因月前一次表演失誤險些喪命，事後他更宣佈收山，不再表演吞劍。

最新影片：

綜合外國媒體報道，現年59歲、在美國加州號稱傳奇吞劍表演者的Scott Nelson，於本年10月31日前往華盛頓哥倫比亞特區一座主題樂園進行萬聖節演出，表演一次過吞下5把劍。Scott Nelson表演所用劍每把寬約1.27cm、長約60至70cm。他在表演15分鐘後，突然感到胸腔脹滿，呼吸困難，嚴重不適感令他形容自己像快要死去一般。

Nelson其後被緊急送院，發現他所吞入體內的5把長劍，其中2把刺穿了他的橫膈膜及食道，再分別刺破了肝葉及刺穿肺部，情況非常危急。幸好，他在經過多次手術，最終拾回性命。在搶救成功後，尼爾森立即宣布收山，不再表演吞劍：

未來不會再表演吞劍了，我再也不能讓我的母親經歷此事。以後將表演如吞燈泡、躺釘床等特技項目。

失手原因

Scott Nelson亦公開了傷勢照片，展示身體右側的傷口縫線，距離康復仍需一段時間。他樂觀表示，這次意外令他成功戒煙，並且瘦了50磅以上。關於意外的原因，他解釋，雖然表演中使用的5把劍刀尖很鈍，但他也必須緊緊相握，避免其相互搖晃。事發時或因自己太快就放手，才導致其中2把劍傷及内臟。他還透露，自己除了具備長年特技表演經驗，還練習冥想超過35年；透過冥想可暫停心跳、降低心率和血壓，紓緩吞劍時的痛苦。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【異食癖】14歲少女禿頭無食慾求醫　揭患異食癖胃塞2.5公斤頭髮
13:31 2022/11/30
【異食癖】14歲少女禿頭無食慾求醫　揭患異食癖胃塞2.5公斤頭髮
【異食癖】女子呼吸困難險窒息亡　求醫揭體内藏1米充電線
12:54 2022/11/17
【異食癖】女子呼吸困難險窒息亡　求醫揭體内藏1米充電線
【異食癖】14歲異食癖少年為戒吃泥土　狂吞17支牙刷鐵釘腹痛送院急救
15:50 2021/10/29
【異食癖】14歲異食癖少年為戒吃泥土　狂吞17支牙刷鐵釘腹痛送院急救

你可能感興趣

【異食癖】14歲少女禿頭無食慾求醫　揭患異食癖胃塞2.5公斤頭髮
13:31 2022/11/30
【異食癖】14歲少女禿頭無食慾求醫　揭患異食癖胃塞2.5公斤頭髮
【異食癖】女子呼吸困難險窒息亡　求醫揭體内藏1米充電線
12:54 2022/11/17
【異食癖】女子呼吸困難險窒息亡　求醫揭體内藏1米充電線
【異食癖】14歲異食癖少年為戒吃泥土　狂吞17支牙刷鐵釘腹痛送院急救
15:50 2021/10/29
【異食癖】14歲異食癖少年為戒吃泥土　狂吞17支牙刷鐵釘腹痛送院急救
網絡熱話 健康問題 表演 美國

最高瀏覽

【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
11:30 2022/12/06
【獨家檢測】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
10:21 2022/12/07
【電話騙案】陪七旬翁提取400萬元遭職員識破　26歲女扮公安被捕
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出
14:37 2022/12/07
【偷食風波】小S老公喜愛夜蒲 　夜店與長髪女子親熱片流出