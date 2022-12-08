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【關愛隊】江玉歡：關愛隊暫無法定地位有別內地街道辦　犯錯怎追究？

政治 18:34 2022/12/08

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江玉歡質疑，若「關愛隊」犯錯，市民怎去追究？（資料圖片）

《施政報告》提出成立18區關愛隊，將在地區推展關愛活動，包括探訪有需要人士等。立法會議員江玉歡表示，關愛隊與內地街道辦不同，沒有法定地位，質疑是否有權代表政府行事，促當局小心處理。

江玉歡引述民青局向立法會提交文件指，關愛隊主要是支援政府地區工作，例如推展關愛活動，探訪有需要人士， 向他們送贈物資，亦會協助處理突發和緊急事故，例如協助庇護、避寒、避暑中心的運作，為受事故影響人士提供適當援助等。此外，關愛隊亦可協助政府傳遞信息，並向政府報告市民的意見。

對於有指關愛隊與內地街道辦非常類似，江玉歡則認為兩者不同。她指出，街道辦是按《中華人民共和國地方各級人民大會和地方各級人民政府組織法》第85條設立，而有關其職能受第86條賦予。按第85條規定，街頭辦是政府的派出機關。

江續指，關愛隊暫時沒有法定地位，但按文件就可以行使政府賦予的職能，呼籲當局小心處理。她又提出多個疑問：既然沒有法定地位，何以有權代表政府行事？有關的職權按甚麼來制定？他們的行事受到甚麼制約呢？若他們犯錯，市民怎去追究呢？因此希望政府當局審慎考慮。

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責任編輯：趙居逸

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