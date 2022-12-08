【DSE2022】3.4%重考生達入讀大學最低門檻　有中文科考生由2級升呢變5*

▲ 考評局公布，2022年中學文憑試中有4,927名重考生，當中3.4%取得大學入學最低門檻。（資料圖片）

考評局今日（8日）公布的考試報告，2022年中學文憑試中有4,927名重考生，當中166人取得大學入學最低門檻，比率約為3.4%，按年跌0.9個百分點。4科核心科目的翻身率中，以通識科翻身率最高，有約59.2%。中文科則有考生由原本考獲2級，提升至考獲5*。

2022年文憑試49,976名考生中，4,927人為重考生，佔約9.9%；有653人應考最少5科，有166人考獲「33222」成績，達大學入學最低門檻，佔整體重考生約3.4%，較去年的4.3%低0.9個百分點。

4個核心科目之中，英文科最多人重考，有1,976名重考生，當中1,459人2021年DSE成績不達標；387人成功翻身，成功率為26.5%，較去年高3.1個百分點。成功翻身的考生中，大部分人由2級升至3級。

中文科則有1,470人重考，當中951人本來成績不達標，即考獲2級、1級或U級，407人重考後奪得3級或以上成績，成功率約為42.8%，按年升高8.7個百分點。其中281人由原本考取2級升至3級、99人由2級升至4級，更有1人從2級升至考獲5*。

通識科有720人重考，113人本來未能考獲2級或以上成績，67人成功翻身，成功率約59.2%，較去年升4.9個百分點，為翻身最高的核心科目。至於數學必修部分就有1,640人重考，當中125人考獲2級或以上成績，翻身率為42.5%，按年跌1.8個百分點。

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責任編輯：黃悅晴