【完善選舉】民建聯倡永久性居民自動登記為選民　關口常設投票區

▲ 民建聯發表完善選舉安排倡議書。（民建聯供圖）

民建聯今日發布「完善選舉安排倡議書」，由選民制度、投票程序等方面提出多項建議，包括所以永久性居民自動登記做選民。

現時政府會寄掛號信確認選民登記，如未及時回覆會撤銷選民資格。民建聯建議讓所有永久性居民，自動登記為選民，又提出取消選民登記中「通常在香港居住」的規定。

民建聯立法會議員陳勇又提議，常設關口投票區，以及在香港駐內地辦設投票箱，認為如要居內地港人花時間回港投票，成本效益低。

至於能否在海外設投票站，民建聯立法會議員黃英豪指，現時香港法例未能在外國實施，因此未提出在外設票站的建議。

另外，民建聯又指，有時候選人參與內部遴選被視為公開宣布參選，認為會阻礙政團培育人才，建議未來只有本人公開宣布參選，才被界定為有意參選者。

投票時間方面，民建聯指出，選委會選舉縮短投票時間，不減投票意欲，建議將立法會選舉投票時間縮短至「朝八晚六」。

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責任編輯：林曉君