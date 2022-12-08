【誤吞異物】4歲女童持續肚痛1個月　驚揭吞61粒磁力珠致14處腸穿孔

▲ 內地一名4歲女童吞下61粒磁力珠，入院做手術。

家長要提防小朋友誤吞異物！內地有名4歲女童持續肚痛長達1個月，家長帶她求醫揭發誤吞一款名為巴克球磁力珠的玩具所致。女童竟然吞食了逾60粒磁力珠，導致14處腸穿孔，雖然手術成功，但仍留下後遺症。

持續肚痛長達1個月

據內地《錢江視頻》報道，12月3日，浙江嘉興市有名4歲女童被轉至浙江大學醫學院附屬兒童醫院，該院副院長兼腔鏡中心主任高志剛醫生指出，該名女童持續一個月肚痛，被轉介至醫院急症做手術，從X光片檢查所見，女孩腸道內有一串珠狀異物。醫生發現女童吞了磁力珠，而女童母親證實家中確有磁力珠，只是平時都是兒子，即女童的哥哥在玩，沒想過4歲女兒會吞食。

由於磁力珠數量多達61粒，又緊緊吸附在一起，無法通過微創手術取出，最終只能選擇開放手術，留下了約8厘米的手術疤痕。

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吞61粒磁力珠

醫生做手術打開女童的腹腔時，發現腸道上全部都是洞多處黏在一起，之後得知女童不時同一時間吞下所有磁力珠，她是一粒吃完，隔一段時間再吃，由於不同時間進到腸胃間的磁力珠會吸在一起，所以2粒磁力珠之間就會將兩段腸管吸在一起，慢慢腸子就穿孔了，形成多達14處腸穿孔，醫生把穿孔部位全部縫補起來。雖然手術過程順利，但由於多處有腸穿孔，女孩日後發生腸黏連及腸梗阻的風險都會增加。

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有關磁力珠是「巴克球」玩具，每粒珠直徑約5毫米黃豆粒大小，具有磁性，可以隨意排列組合形成各種造型，高志剛醫生指出不少孩子愛玩它，然而，在臨床中發現誤食磁力珠導致腸穿孔的患者屢見不鮮，以四五歲兒童居多，一年至少能遇到十多例，呼籲家長不應再買這類玩具給孩子。

避免誤吞巴克球

小孩誤吞巴克球的案例在台灣亦有發生，台灣兒科醫學會亦提醒大家注意以下4大事項︰

1. 若老師發現學童持有巴克球，應立即代為保管再轉交家長；

2. 家中巴克球是否存放在安全位置，若孩童使用巴克球時，家長應陪伴在側以防孩童誤吞；

3. 家中若有發展遲緩、過動、自閉或其他精神障礙的小孩，應避免讓他們接觸巴克球與其他磁鐵玩具；

4. 家長若發現孩童誤吞磁鐵玩具，應盡速就醫。

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責任編輯︰王明芳