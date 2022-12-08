【Connect：連瞳】日本鬼才導演三池崇史執導　兩大男神丁海寅高庚杓超激演出

▲ 《Connect：連瞳》

由日本鬼才導演三池崇史執導的全套6集韓劇《Connect：連瞳》，已一口氣於在Disney+獨家上線，中5大亮點值得注意！

1.男神黑化互鬥演技

於觀眾眼中由年下男蛻變成肌肉猛男的丁海寅，一直平易近人、和藹可親；高庚杓以往飾演的角色亦非常正面、形象健康。

兩位oppa男神演員都是觀眾心目中擔任正派陽光角色的優先人選。今次二人將於《Connect：連瞳》中，分別飾演個性陰沈但正義的不死新人類河東修（丁海寅飾）、和追求美感的冷面殺人魔吳振燮（高庚杓飾）。兩大男神以瘋狂狀態互鬥演技，勢必刷新觀眾心中的固有形象，展現從未見過的黑暗一面。

而且集中有很多激烈鏡頭，其中丁海寅更全裸露股演出。

2.另開韓劇新篇章

韓劇多年來造就一個個劇集浪潮，繼浪漫愛情、霸道總裁、檢察律師、自癒人生等大熱題材後，《Connect：連瞳》將會以韓劇少見的血腥暴力作品另開新章。

礙於電視尺度，韓劇通常只會輕輕帶過血腥暴力等鏡頭。今次由日本「暴力美學」大師，鬼才導演三池崇史執導，將會作出重大突破，為大家帶來血腥暴力、衝擊視覺感觀的全新作品，打開韓劇新篇章！

3.開啟全新世界觀

《Connect：連瞳》以擁有極速自我修復能力的新人類「Connect」作為劇集主軸，主角河東修不但捲入連環殺手兇案之中，更因為被警方及黑道盯上的超能力，而展開多方面的追擊戰。

製作團隊亦花了很多心思於設計全新的「世界觀」上，雖然劇集於首爾取景，但卻透過鏡頭帶出了另一城市的味道。全新世界觀和超能力新人類的設定，將為觀眾打開全新的思想領域，科幻題材愛好者必定大呼過癮。

4.日韓人才跨地域創作

《Connect：連瞳》幕前陣容令人期待，幕後人員亦份量十足。導演由日本鬼才三池崇史擔任！三池導演以糅合喜劇、暴力、恐佈元素另創風格而於日本影壇獨樹一幟，電影《殺手阿一》（2001年）於多倫多影展上映時，主辦機構為觀眾準備嘔吐袋。

於新加坡電影節放映時，因為場面過於恐怖而有有不少觀眾離席。《時代》雜誌將其作品《切膚之愛》（2000年）選入「25部史上最佳恐怖電影」，足見三池崇史的威力。

5.CG特效呈現三池崇史暴力美學

有天馬行空的跳脫思維，都要有足夠的技術支持，《Connect：連瞳》以CG特效呈現詭異陰森的血腥世界。

於最新發佈的預告片中，可以從「新人類Connect」復原的畫面，即使被割傷身體中的血管馬上會作出自行修復，率先見到劇集的出色CG特效。

最新影片推介：