【靚太安樂窩】化妝師教畫出適合自己的命定妝容　公開簡潔日妝轉閃爍派對妝容秘訣

▲ RMK化妝師親授日常上班妝容轉閃爆派對妝容技巧，並且分享完美妝容秘訣。

節日將近，大家當然要精心打扮，盛裝出席每個場合。今集《靚太安樂窩》請來RMK化妝師Ann親授揀選適合自己妝容的心得及分享簡易轉季妝容技巧，由簡潔有神日常上班妝容搖身一變成閃爍派對妝容，誇張中帶點細緻和心思，大家都趕快跟著學吧!

▲ RMK化妝師Ann分享簡易轉季妝容技巧，並親授揀選適合自己妝容的心得。（湛斯雅攝）

完美妝容秘訣

天氣轉季，皮膚乾燥容易出現浮粉、卡粉等脫妝情況。Ann表示可因應天氣轉用較滋潤的護膚品，或在使用爽膚水時一併使用肌底油，既增加皮膚水潤度及柔軟性，妝容亦會更貼面持久。

在化妝打底前，可揀選適合皮膚狀態的妝前底霜，亦可使用調色霜增加皮膚光澤度，就可無時無刻維持零瑕疵美肌。至於粉底液，就可以視乎皮膚性質、妝感效果、遮瑕程度選擇質地水潤又較稠身的濕粉底。

揀選適合自己的妝容

眼妝

▲ RMK Warm Memories Eyeshadow Palette 溫暖回憶八色眼影盤。（湛斯雅攝）

步驟:眼影->眼線->睫毛膏。

對新手而言，眼線筆會較易上手，膏狀眼影亦最易控制，用化妝掃甚至用手上亦可。而眼影顏色上，用較有光澤感的淺色眼影，感覺比較自然。

每個人的眼形都不同，如果眼形較圓，在眼頭及眼尾位置用上深色眼影，就可做到有神又修長感覺。而單眼皮人士，可做由淺至深的漸變效果。至於偏長的眼形，可在雙眼皮位置以深色眼影打底，再在眼皮及眼窩位置做漸變，達致放大效果。

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胭脂

大家可以視乎臉形及妝效而將塗抹胭脂在不同位置。如想給予別人可愛感覺，可塗抹在蘋果肌位置。如果貼近潮流，甚至戴上口罩都可見到，則在眼尾三角位置塗上胭脂。至於在選色上則可按照膚色而定，如果是黃皮膚女生，用偏粉紅色或紫色胭脂可提亮膚色。而白皮膚或鍾情自然妝感的女生，就可用暖色系、大地色系胭脂。

唇妝

▲ RMK The Lip Color 柔霧絨光唇膏(左一)、RMK Color Stick 眼頰彩妝棒(左二)、RMK Liquid Lipcolor 水亮透感唇釉(右一)、RMK Warm Memories Eyeshadow Palette 溫暖回憶八色眼影盤(右二)。（湛斯雅攝）

步驟:唇膏->唇釉

當使用唇膏加唇釉時，先用唇膏在嘴唇中間位置開始塗抹，並沿唇線尾部收尾。亦可直接用唇膏沿唇線塗抹畫出線條感，打造較圓潤豐盈效果。大家可以視乎自己的唇形、妝效揀選適合自己的唇膏顏色。

冬日妝容流行元素

Ann指2022年秋冬季彩妝重點集中紅色，如紅色眼線、紅色眼妝、紅色眼影等。如果怕有浮腫感覺，可以加入啡色元素，既容易駕馭，又適合亞洲人眼形。另外，下眼線亦是重點元素，線條粗度可以一致。而上眼線會相對地淺色，著重在睫毛膏的部份。

日常上班妝容

▲ 妝前(左)、妝後(右)。（湛斯雅攝）

日常上班妝容方面，必須快捷、簡潔及有神。妝感重點在於光澤感及帶出柔和感覺。步驟如下:

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1) 眼妝可先用膏狀眼影打底，減淡眼皮色素，再用上大地色系眼影作眼線點綴妝容。

2) 胭脂方面，用膏狀彩妝棒塗抹在蘋果肌位置並輕輕推開，做到精神紅潤感覺。

3) 唇妝方面，以接近自己唇色的唇膏塗抹則可。

閃爆派對妝容

▲ 由日常上班妝容轉至派對妝容。（湛斯雅攝）

至於派對妝容上，眼妝及唇妝是重點。Ann建議先用紙巾印面油，再用碎粉或蜜粉餅補妝，最後才調整妝容顏色。轉妝步驟如下:

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1) 先推鬆原有眼妝的顏色，用紅色眼線筆簡單地畫下眼線，並用棉花棒輕輕推開顏色，再加上磚紅色眼影及珠光顆粒，加強眼神。

2) 胭脂方面，塗抹在蘋果肌對上的位置以修飾臉形。

3) 唇妝方面，用護唇膏打底加強唇部滋潤度，用唇彩去填補顏色，做到豐盈效果。

2023春季妝容

Ann指來年春季妝容主要集中在眼妝，當中煙燻眼妝、下眼線、粗眼線及貓眼眼線會是大勢所趨。除復古妝之外，鮮豔色彩、全包式煙燻妝將成為彩妝潮流，都會經常出現在各大品牌時裝秀場舞台上。

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責任編緝：張懿慧