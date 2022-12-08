【活化建築】前北九龍裁判法院變身司法教育中心　2026年開放參觀

▲ 法院法庭範圍活化後的「模擬法庭」模擬圖。（政府新聞處）

發展局今日（8日）公布，選出由香港善導會提交的方案，以活化第六期「活化歷史建築伙伴計劃」下位於深水埗的前北九龍裁判法院。

前北九龍裁判法院（二級歷史建築）將由香港善導會活化為「北九．將來」。項目將設立一所普及司法教育中心，以延續裁判法院的司法精神和傳統。項目亦將以這幢建築為起點，連繫社區及區內文物古蹟，連結新舊文化財產，以推廣本地文化及創意藝術。項目將圍繞「普及司法教育」、「香港情懷文化」、「良深伙伴」和「休閒生活」四大主題，為公眾舉辦各類活動。

項目預計於2026年完成復修工程，並開始營運。歷史建築大部分範圍將開放予市民參觀，亦會舉辦免費導賞團及開放日，提供更多機會予市民欣賞這幢歷史建築和享用其設施，以提高他們對保育及活化歷史建築的了解和意識。

發展局局長甯漢豪表示，該項目將會為前北九龍裁判法院注入新生命，也為社區帶來裨益。她感謝保育歷史建築諮詢委員會（保諮會）各委員付出寶貴時間，嚴謹和專業地評審申請書，並為這幢歷史建築揀選最優秀和合適的活化方案。

政府將預留約1.605億元資助前北九龍裁判法院的復修工程，另會撥備約500萬元資助項目的初期營運開支。項目預計可提供超過30個職位。

保諮會就共接獲的30份申請書作出審核，所有申請書均按以下五項評審準則評審：

彰顯歷史價值及重要性

技術範疇

社會價值及社會企業的營運

財務可行性

管理能力及其他考慮因素

政府於2008年推出活化計劃，邀請非牟利機構就如何以社會企業及自負盈虧的形式活化一些政府擁有的歷史建築物提交建議書。政府會向獲選機構提供適當資助，包括一次過撥款支付建築物大型翻新工程的部分或全部費用、就建築物收取象徵式租金，以及一次過撥款應付社會企業的開辦成本和最多在首2年營運期間出現的赤字，資助額上限為每個項目500百萬元。

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記者：黃穎津