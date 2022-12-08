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【身體焦慮】13歲少年抗拒發育偷服雌激素　致乳房發育性器萎縮父崩潰

食用安全 18:02 2022/12/08

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13歲男抗拒發育生理變化，偷購雌激素服用抑制發育。

青春期對自己的身體變化產生好奇，仿佛是每人都會經歷的階段。內地一名13歲少年出現發育表徵，可是由於他抗拒身體上的變化，故他選擇到藥房購買「雌激素」服用，從而希望阻礙身體轉變，豈料他竟因此出現乳房發育，以及性器官萎縮的情況。

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綜合內媒報道，一名13歲就讀中一的少年浩浩（化名）由於察覺到自己的身體出現變化，出現青年期的表徵，內心抗拒這種改變，因而到藥房購買孕酮、歐得通錠以及戊酸雌二醇片。根據浩浩的病歷中指出，他自本年4月起便服用以上「雌激素」藥物，而且更超量服食。

連續服食至事件被揭發歷經半年，浩浩的乳房出現發育情形，而他的性器官同時亦見萎縮。當他停藥後，脾氣更變得暴躁，甚至出現自殺傾向。

一直到今年11月，老師發現浩浩在校內的行為異常，而且更不願意上廁所。老師並在浩浩身上發現「雌激素」藥物，故通知其父母，繼而揭發事件。浩浩的父母事後接受訪問時，不禁大罵：

孩子才13歲，平時都是穿校服的，藥店的銷售人員居然把藥賣給他了，而且還不止一家藥店！

父親得知檢查結果後更直言：「我的孩子算是被毀了。」浩浩父親目前已向有關部門投訴售賣藥物給浩浩的藥房，並指未來並不排除會向涉事藥房進行提告。

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責任編輯：羅嘉欣

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