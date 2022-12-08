【海洋公園】海洋公園變身芬蘭聖誕小鎮　設3米高的真雪滑梯等

▲ 海洋公園變身芬蘭聖誕小鎮，讓遊客感受歐陸聖誕市集的浪漫氛圍。（海洋公園提供）

海洋公園將於下周日（11日）至明年1月2日期間，呈獻「聖誕全城 HOHOHO 」，變身成為芬蘭聖誕小鎮，讓遊客感受歐陸聖誕市集的浪漫氛圍。

夢幻糖果屋

進入一個甜美色彩和香氣滿溢的糖果空間，遊客可到「聖誕薑餅工房」偷師，一睹薑餅人的製作秘方，訪客更有機會從超巨型糖果扭蛋機獲得精美小禮物，在「聖誕老人禮物基地」與巨型熊啤啤一起打卡，以及欣賞各式各樣等待小精靈包裝分發的傳統木製玩具。在「遊寄聖誕」環節，訪客可在聖誕卡寫上願望，由小精靈將心意寄給聖誕老人。

冬雪世界

訪客仿如置身聖誕老人故鄉芬蘭拉普蘭小鎮的雪地，在漫天飄雪下盡情大玩特玩，釋放童心，並在絕美的冬日森林中漫步，投入真正白色聖誕。訪客更可挑戰三米高的真雪滑梯，享受乘坐大水泡在雪滑梯由高處滑下的快感。

歐陸聖誕市集

各式充滿歐洲特色的產品，超過 35 個品牌將輪流進駐海洋公園，當中包括Goo's Living、Secret Garden Florist、Chestnut Corner、Sia Therapy 和Ci'Moon等等。

幻彩聖誕自助晚餐

訪客可前往冰極餐廳享用「幻彩聖誕美食」，一邊欣賞企鵝們嬉戲，一邊享用以聖誕樹和聖誕花環造型登場的多款美食。在爐炭燒則可慶祝一個泰式聖誕，除了招牌菜美國有骨肉眼扒和期間限定的泰式燒乳豬，亦推出全新的「夢幻聖誕菜餚」，而 Lakeside Chill Bar、水都餅店及各小食亭亦會推出多款聖誕造型特飲、小食和甜品。

訪客只需購買全日優惠套票或「無限FUN入場證」便可入場。 持有公園標準入場門票及「無限 FUN 入場證」的訪客更可以港幣40元進入「冬雪世界」。而購買「歐陸聖誕市集」入場門票，則可於下午2時進入「夢幻水都人工湖」及「海濱樂園廣場」的「歐陸聖誕市集」和參加「閃亮聖誕派對」，與聖誕裝飾盡情打卡，兼欣賞各種聖誕表演。

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記者：黃穎津